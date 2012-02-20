کیسه فریزر و زباله مشمول استاندارد اجباری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل استاندارد استان تهران اعلام کرد: با توجه به اینکه فرآورده های کیسه فریزر و کیسه زباله از خرداد سال 1390 مشمول استاندارد اجباری شده است , لذا به همه تولیدکنندگان, فروشندگان و خریداران توصیه می شود از خرید فرآورده های بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد جدا خودداری کنند, در غیر این صورت متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

