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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

کیسه فریزر و زباله مشمول استاندارد اجباری است

کیسه فریزر و زباله مشمول استاندارد اجباری است

اداره کل استاندارد استان تهران اعلام کرد: کیسه فریزر و زباله مشمول استاندارد اجباری است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل استاندارد استان تهران اعلام کرد: با توجه به اینکه فرآورده های کیسه فریزر و کیسه زباله از خرداد سال 1390 مشمول استاندارد اجباری شده است , لذا به همه تولیدکنندگان, فروشندگان و خریداران توصیه می شود از خرید فرآورده های بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد جدا خودداری کنند, در غیر این صورت متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
 

کد مطلب 1538800

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