به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل استاندارد استان تهران اعلام کرد: با توجه به اینکه فرآورده های کیسه فریزر و کیسه زباله از خرداد سال 1390 مشمول استاندارد اجباری شده است , لذا به همه تولیدکنندگان, فروشندگان و خریداران توصیه می شود از خرید فرآورده های بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد جدا خودداری کنند, در غیر این صورت متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
اداره کل استاندارد استان تهران اعلام کرد: کیسه فریزر و زباله مشمول استاندارد اجباری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل استاندارد استان تهران اعلام کرد: با توجه به اینکه فرآورده های کیسه فریزر و کیسه زباله از خرداد سال 1390 مشمول استاندارد اجباری شده است , لذا به همه تولیدکنندگان, فروشندگان و خریداران توصیه می شود از خرید فرآورده های بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد جدا خودداری کنند, در غیر این صورت متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
کد مطلب 1538800
نظر شما