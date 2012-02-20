طرح فردای کودک در خراسان شمالی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان شمالی از اجرای طرح "فردای کودک" در استان خبر داد.

همایون غلامی گفت: به منظور ارتقاء سطح آگاهی مربیان و پرسنل مهد کودک، یک دوره آموزشی ویژه پرسنل مهد های کودک های شهری و روستایی در خراسان شمالی برگزار شد.

وی افزود: این دوره آموزشی که با مشارکت واحد امور بانوان استانداری و اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برگزار شد، 580 نفر از پرسنل مهد کودک های شهرستانهای استان شرکت داشتند.

غلامی با اشاره به مباحث آموزشی در این دوره یک روزه گفت: نقش الگو دهی مربیان در تربیت دینی کودکان، سیر رشد کودکان در ابعاد شناختی، عاطفی و جسمی، توجه به رشد عقلی کودک و نقش استدلال در تربیت کودک از جمله مباحثی بود که در این دوره آموزشی به آن پرداخته شد.

93 مهد کودک شهری و 132 روستا مهد، زیر نظر بهزیستی استان خراسان شمالی فعالیت می کنند.

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک ویژه مدیران سازمان های مردم نهاد

یک دوره کارگاه آموزش برنامه ریزی استراتژیک ویژه مدیران سازمان های مردم نهاد بهزیستی خراسان شمالی برگزار شد.



برپایه این خبر، ارتقاء سطح علمی و توان افزایی فعالان حوزه پیشگیری مواد مخدر و گسترش فرهنگ آموزش و ارزیابی آن در سطوح مختلف جامعه از اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی عنوان شده است.

40 نفر از مدیران سازمان های مردم نهاد بهزیستی استان در این کارگاه آموزشی شرکت کردند.



مریم شجاعی و مینا کوهستانی کارشناسان ارشد مدیریت و برنامه ریزی و مشاوره خانواده، تدریس کلاسهای آموزشی این کارگاه آموزشی را برعهده داشتند.

کارآفرین بهزیستی از نمایشگاه ملی کارآفرینی و اشتغال تندیس گرفت



تندیس نمایشگاه بین المللی اشتغال و توسعه کارآفرینی خراسان شمالی به کارآفرین بهزیستی بجنورد تعلق گرفت.



برپایه این خبر، شرکت تعاونی توانخواهان مینو از بجنورد که با حمایت چند تن از خیرین و با بکارگیری حدود 20 ناشنوا و زن معلول، محصولات یکبار مصرف مراکز درمانی را تولید می کند، در بین غرفه داران این نمایشگاه موفق به دریافت تندیس این نمایشگاه شد.

نخستین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی کشور در خراسان شمالی همزمان با سایر استان های کشور از24 الی 27 بهمن ماه در محل سالن جمعیت هلال احمراستان برگزار شد.