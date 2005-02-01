به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، دكتر نجمه شبيري ، پرويز عباسي داكاني و بئاتريس سالاس ( استاد زبان و ادبيات اسپانيايي ) ، اثر نويسنده ي اسپانيايي " ميگل . د . اونمونو " را نقد و بررسي مي كنند .
نشست ياد شده در تالار مولوي ، خيابان شانزده آذر برگزار خواهد شد .
در يكصد و نهمين نشست هفته ي كانون ادبيات ايران
رمان " خاله تولا " ي اونمونو نقد و بررسي مي شود
در يكصد و نهمين نشست هفته ي كانون ادبيات ايران ، رمان " خاله تولا " ي ميگل . د . اونمونو نقد و بررسي مي شود .
به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، دكتر نجمه شبيري ، پرويز عباسي داكاني و بئاتريس سالاس ( استاد زبان و ادبيات اسپانيايي ) ، اثر نويسنده ي اسپانيايي " ميگل . د . اونمونو " را نقد و بررسي مي كنند .
کد مطلب 153881
نظر شما