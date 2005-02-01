  1. هنر
  2. سایر
۱۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۰۴

در يكصد و نهمين نشست هفته ي كانون ادبيات ايران

رمان " خاله تولا " ي اونمونو نقد و بررسي مي شود

در يكصد و نهمين نشست هفته ي كانون ادبيات ايران ، رمان " خاله تولا " ي ميگل . د . اونمونو نقد و بررسي مي شود .

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، دكتر نجمه شبيري ، پرويز عباسي داكاني و بئاتريس سالاس ( استاد زبان و ادبيات اسپانيايي ) ، اثر نويسنده ي اسپانيايي " ميگل . د . اونمونو  " را نقد و بررسي مي كنند .

نشست ياد شده در تالار مولوي ، خيابان شانزده آذر برگزار خواهد شد .

کد مطلب 153881

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها