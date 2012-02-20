آغاز عملیات احداث سه مجتمع بین‌ راهی/ آتش در سردخانه شهرستان دره شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردخانه میوه و تره بار شهرستان دره شهر بر اثر برخورد صاعقه در آتش سوخت.

فرماندار دره شهر گفت: این سردخانه شب گذشته بر اثر رعد و برق دچار آتش سوزی شد.

به گفته کوثری در این حادثه 150 تن میوه ذخیره شده در آتش سوخت و تاسیسات این سردخانه صد در صد دچار خسارت شد و از بین رفت. کوثری میزان خسارت وارد شده به این سردخانه را 20 میلیارد ریال اعلام کرد.

فرماندار دره شهر گفت: 150 تن میوه و تره بار شب عید برای مصرف شهروندان دره شهری در این سردخانه ذخیره شده بود.

نشست شورای فرهنگ عمومی با محوریت انتخابات و اخلاق اسلامی در ایلام

در این نشست جمعی از مسئولان، کارشناسان - مجریان و دست اندرکاران انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در سخنانی به نقش مردم در برگزاری باشکوه انتخابات های گذشته اشاره کرد و گفت: هرجا که با حضور مردم برای اعتلای آرمان های والای انقلاب ضروری بوده مردم با شور و شعور بالای مشارکت داشته اند.

حجت الاسلام لطفی گفت: مردم در کنار مسئولان نظام و پیروی از منویات مقام معظم رهبری در برابر توطئه های داخلی و خارجی ایستاده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در ادامه تقوا، امانتداری، عدالت محوری و اخلاق اسلامی را از ویژگیهای یک نماینده دانست.

حجت الاسلام لطفی مشارکت و حضور مردم در انتخابات و دیگر عرصه های سیاسی را ضامن حفظ و بقای نظام دانست و خواستار انتخاب نماینده اصلح از سوی مردم شد.

برگزاری نمایشگاه آثار هنرجویان صنایع دستی در سراسر ایلام

معاون صنایع دستی ایلام از برپایی نمایشگاه آثار هنرجویان صنایع دستی همزمان با فرا رسیدن ایام نوروز در سراسر این استان خبر داد .



حمید بختیاری با اعلام این خبر گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام در نظر دارد به مناسبت نوروز 91 بیش از 100 غرفه صنایع دستی را در قالب بازارچه‌های موقت دایر کند .



وی با اشاره به این که در 8 شهرستان استان ایلام نمایشگاه‌هایی برپا خواهد شد، اظهار داشت:‌ پیش‌بینی مکان این نمایشگاه‌ها به همراه تعداد غرفه‌ها توسط معاونت صنایع دستی استان ایلام انجام شده است .



معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ایلام ادامه داد: شهرستان‌های ایلام، مهران، ملک‌شاهی، دهلران، ایوان، دره‌شهر، شیروان و چرداول و آبدانان میزبانان نمایشگاه‌های صنایع دستی نوروزی خواهند بود .



بختیاری اضافه کرد: بیشترین غرفه‌های در نظر گرفته شده به قلعه والی ایلام با 40 غرفه و تعداد غرفه‌های سایر نمایشگاه‌ها بین 5 تا 20 غرفه در نوسان است .



این مسئول با بیان این که علاوه بر بازارچه‌های نوروزی نسبت به ایجاد نمایشگاه‌های آثار هنرجویان صنایع دستی نیز اقدام می‌شود، گفت: هم‌اکنون در حال گردآوری آثار هنرجویانی هستیم که در‌ سال‌های اخیر از آموزش‌های لازم بهره‌مند شده‌اند .



وی در ادامه اظهار داشت: این نمایشگاه‌های صنایع دستی در ورودی شهرستان‌ها و محل رفت و آمد گردشگران راه‌اندازی خواهد شد .



معاون صنایع دستی ایلام با تاکید بر اینکه نمایشگاه آثار هنرجویان صنایع دستی به مدت 15 روز برگزار می‌شود، گفت: این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی و نمایش دستاوردها و توانمندی‌های هنرجویان صنایع دستی استان راه‌اندازی خواهند شد .

نشست انتخابات در استانداری ایلام

اعلایی استاندار ایلام در این نشست به ویژگی های نماینده اصلح اشاره کرد وگفت: مردم باید برای انتخاب نماینده ارزشهای دینی و اسلامی را مد نظر داشته باشند.

استاندار ایلام از نامزدهاو طرفداران آنها خواست در شیوه های تبلیغاتی معیارها و قوانین انتخاباتی را رعایت کنند.

رحمانی رئیس ستاد انتخابات استان هم در این نشست به برگزاری همایش ها و آموزش های لازم برای مجریان انتخابات اشاره کرد و گفت: همه دست اندرکاران انتخابات امانتدار آرای مردم هستند وی از ائمه جمعه استان و رسانه ملی به خاطر زمینه سازی برای حضور گسترده مردم در انتخابات نهم قدر دانی کرد.

گشایش نمایشگاه معرفی مشاغل در دهلران

در این نمایشگاه 500 اثر در زمینه طراحی دوخت، معماری، مدیریت خانواده، پرورش قارچ و مشاغل خدمتی، فرهنگی و اجتماعی در معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.

این نمایشگاه به مدت 10 روز در دبیرستان حضرت مریم دهلران برپاست.

آغاز عملیات احداث 3 مجتمع بین‌ راهی در ایلام

بنا بر اعلام اداره‌ کل حمل و نقل و پایانه‌های ایلام به زودی عملیات اجرایی سه مجتمع بین راهی در استان آغاز می‌شود .



فیض‌الله جوادیان مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های ایلام، از افتتاح و کلنگ‌زنی 5 مجتمع خدماتی ـ رفاهی در این استان خبر داد و گفت: در سال جاری دو مجتمع خدماتی ـ رفاهی در استان افتتاح شد و اجرای 3 طرح دیگر نیز به ‌زودی آغاز می‌شود .



مجتمع‌های خدماتی بین راهی با اهدافی همچون فراهم کردن آسایش بیشتر رانندگان و مسافران با عرضه خدمات متمرکز و مناسب، جلوگیری از پراکندگی واحدهای خدماتی در طول جاده‌ها و تمرکز آن‌ها در یک مکان، دسترسی سریع رانندگان و مسافران به خدمات مورد نیاز، کاهش میزان تصادفات جاده‌ای و افزایش ضریب ایمنی جاده‌ها ساخته می‌شوند .



همچنین از دیگر اهداف ساخت این مجتمع‌ها می‌توان به کاهش اتلاف وقت رانندگان و مسافران، فراهم‌سازی امکانات مناسب برای اقامه نماز و گسترش فرهنگ آن، ارائه اطلاعات جاده‌ای و توریستی و زیارتی به صورت شبکه سراسری، تقویت جاذبه‌های توریستی و تفریحی در کشور و ایجاد بستری مناسب برای اشتغال‌زایی اشاره کرد .

نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات تخصصی گردشگری ایلام

نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات تخصصی گردشگری اعم از تورهای استان‌گردی، بیمه مسافران تور و نرخ خدمات حضور راهنما در دستور کار کمیته آمار و اطلاع‌رسانی، تبلیغات و خدمات گردشگری ستاد تسهیلات سفر ایلام است .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: تهیه فیلم، عکس و مستندسازی وقایع و رویدادها در ایام نوروز، اطلاع‌رسانی طول موج و فرکانس رادیو استان در سطح شهرها و مبادی ورودی و پخش برنامه‌های اطلاع‌رسانی از تلویزیون‌های شهری موجود با همکاری شهرداری پیش‌بینی شده است .



محمد نورالهی افزود: بهره‌گیری از توان برنامه‌سازی صدا و سیما، راه‌اندازی نشریه، ویژه‌نامه و سایر اقلام مکتوب اطلاع‌رسانی با همکاری بخش خصوصی و راه‌اندازی سامانه پیامک و بلوتوث برای ارائه اطلاعات استان به مسافران از دیگر برنامه‌های کمیته مذکور به شمار می‌رود .



وی تصریح کرد: کمیته آمار با همکاری استانداری، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، پلیس راه و سایر سازمان‌های موثر و همکار تحت نظارت رئیس ستاد تسهیلات سفر استان تشکیل می‌شود .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام یادآور شد: از دیگر اقدامات این کمیته برای اخذ آمار مسافران می‌توان به تهیه فرم‌های استخراج آمار در بخش‌های ورودی مسافر اعم از زمینی و هوایی و یا اقامت مسافران در مراکز مختلف، پردازش آمار و اطلاعات واصله، بهره‌گیری از توانمندی علمی مرکز آمار ایران و دانشگاهیان و صاحب‌نظران و انجام نظرسنجی در بخش‌های مختلف از مسافران و گردشگران اشاره کرد .

گشایش نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مهران

آستانه فرارسیدن سال نو نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهر مهران گشایش یافت.

این نمایشگاه شامل 40 غرفه پوشاک، خشکبار، لوازم خانگی و آرایشی و بهداشتی است.

این نمایشگاه به مدت 10 روز دایر است.

تدابیر لازم برای تعادل بازار شب عید در استان

استاندار ایلام در بازدید از بازار شهرستان ایلام گفت: این بازدید به منظور کسب اطلاع از وضعیت بازار و کالاهای مورد نیاز و مصرفی مردم صورت گرفت.

اعلایی افزود: ایجاد ارتباط مستقیم بین مبداء و منابع تولید و بازار فروش با حذف واسطه ها، سبب افزایش بهره وری در فعالیت های صاحبان صنایع و کشاورزان و تثبیت قیمت کالاها خواهد شد.

وی تسهیل بورو کراسی های اداری در ارتباط با کاسبان و صاحبان مشاغل را ضروری دانست و افزود: با توجه به اینکه صاحبان مشاغل در ارتباط مستقیم با مردم و افزایش سطح رفاه آنان هستند تسهیل امور مربوط به این بخش مهم و ارزشمند است.

معاون بازرسی سازمان صنعت و معدن و تجارت نیز با اشاره به بازدیدهای مستمر در سطح شهرستان های استان گفت: روزانه بیش از 150 مورد بازرسی از صنوف مختلف به عمل آمده و بالغ بر 40 پرونده برای متخلفین تشکیل می شود.

مهدی شریفی تصریح کرد: تعداد 50 نفر بازرس وضعیت بازار را مرتب رصد می کنند و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد می شود.

یک میلیارد ریال برای گردشگری آبدانان هزینه شد