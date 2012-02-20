مسابقات رباتیک کشوری در دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور از برگزاری مسابقات رباتیک کشوری با عنوان "مسابقات رباتیک خیام" در شهریور ماه سال آینده به میزبانی این واحد دانشگاهی خبر داد.

علیرضا مهرآذین اظهارکرد: با توجه به توانمندی‌‌های دانشجویان دانشگاه آزاد نیشابور در زمینه ساخت ربات‌های گوناگون و دارا بودن هیئت علمی و کارشناسان مجرب در رشته‌های مرتبط، پیشنهاد برگزاری این مسابقات به میزبانی نیشابور مطرح و با موافقت همراه شد.

وی اظهار داشت: مراحل مقدماتی برگزاری این مسابقات از قبیل طراحی و چاپ پوستر و فراخوان در حال اجرا است.

وی بیان کرد: با توجه به امکانات و زیرساخت‌های موجود در نیشابور انتظار می‌رود این مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار و رضایت خاطر علاقه‌مندان به این رشته فراهم شود.

کانون های فرهنگی و هنری مساجد نیشابور ارزیابی و تعیین درجه شدند

مسئول دبیر خانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور گفت: برنامه بازدید و ارزیابی از فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان های نیشابور و فیروزه باهمکاری چند تن از مدیران فعال کانون ها انجام شد.

حجت الاسلام هادی حسین آبادی اظهار داشت: در این بازدید که هر سال2 نوبت در 6 ماهه اول و دوم جهت ارزیابی فعالیت های کانون ها و تعیین درجه کانون ها انجام می گیرد تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری کانون ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: درجه کانون که بسته به نوع فعالیت آن است معین می شود و پس از ارسال گزارش آن به دبیر خانه استان کانون ها به اولویت درجه ای که گرفته اند مشمول اعتبارات ریالی و امکانات و تجهیزات مور نیاز می شوند.

وی گفت: یکی دیگر از اهداف بازدید از کانون ها نظارت بر عملکرد و چگونگی استفاده از تجهیزات تحویلی به آن هاست.

حسین آبادی یادآورشد: این بازدید که به مدت یک ماه در چهار بخش شهرستان نیشابور" مرکزی، زبرخان، میان جلگه و سرولایت" و شهرستان فیروزه با گروهی 5 نفره صورت می گیرد به تمام مشکلات و نیاز سنجی کانون ها جهت هر چه بهتر برگزار شدن برنامه ها انجام و به استان ارجاع داده می شود.

مسئول دبیر خانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد شهرستان های نیشابور و فیروزه در خصوص مشکلات و توانمندیهای کانون ها گفت: یکی از مهمترین مشکلات کانون های شهری کمبود امکانات دیجیتالی و در کانون های روستایی امکانات کتاب خانه ای و کتاب های متناسب با سن جوانان و نوجوانان است.

وی افزود: نقطه قوت کانون ها مدیران آنها هستند که با اینکه هیچگونه حمایت مالی از آنها صورت نمی گیرد ولی مخلصانه در راه تعالی فرهنگ مسجد و منطقه خود در حال خدمت فرهنگی هستند.

وی تصریح کرد: امسال در شش ماهه نخست تعداد 41 باب کانون فرهنگی به کانون های شهرستان اضافه شد که به هر کانون اعتباری بالغ بر بیست وشش میلیون وپانصد هزار ریال سرانه تعلق و به حساب آنها واریز شد که این مبلغ جهت خرید لوازم مورد نیاز و قسمتی هم اختصاص به برگزاری برنامه های فرهنگی در مسجد است.

گوشت ماهی بیشترین درصد پروتئین را در بین گوشت‌ها دارد

کارشناس تغذیه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور، گفت: گوشت ماهی جزء گوشت‌های سفید بوده و یک منبع غنی از پروتئین به حساب می‌آید به طوری که در مقایسه با انواع گوشت‌ها از نظر کمی بیشترین درصد پروتئین را دارد.

لیلا شورورزی افزود: گوشت ماهی از نظر کیفی نیز بر خلاف گوشت قرمز دارای بافت پیوندی کمتر و فاقد الاستین است که فقدان آن هنگام تبدیل کلاژن به ژلاتین در زمان پخت باعث می‌شود که پروتئین پخته شده راحت‌تر هضم شود و جذب آن به بیش از 90 درصد برسد.

وی اظهار داشت: پروتئین‌های ماهی دارای اسیدهای آمینه ضروری به نسبتی بسیار متناسب با نیازهای بدن انسان است.

وی تصریح کرد: پروتئین موجود در میگو نیز کیفیت بالایی داشته و حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری بدن است و به دلیل نداشتن بافت هم‌بند به راحتی هضم و جذب می‌شود.

وی بیان کرد: مقدار چربی ماهی‌ها بسیار متفاوت بوده و از کمتر از یک درصد تا بیش از 30 درصد متغیر بوده و جزو سهل‌الهضم‌ترین چربی‌های حیوانی است.

وی یادآور شد: در این میان اسیدهای چرب «امگا 3» با خواص و فواید بسیار ارزشمند از همه مهمتر هستند که در ماهی‌های چرب ساکن آب‌های دریایی سرد به میزان فراوان یافت می‌شود.

کارشناس تغذیه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور، با بیان اینکه میگو نیز دارای چربی کمی بوده و چربی‌های آن نیز از نوع غیر اشباع امگا 3 است، توضیح داد: ویتامین‌های گروه Bبیشتر در گوشت ماهی وجود ندارند، میگو به دلیل دارا بودن اسید آمینه تریپتوفان فراوان که پیش ماده ویتامین B3است و مقدار فراوانی از این ویتامین را برای بدن تامین می‌کند.

شورورزی اضافه کرد: ماهی و میگو از نظر وجود مواد معدنی غنی بوده و دارای آهن، ید، کلسیم، فسفر، گوگرد، روی، فلونور، سلنیوم، منگنز و مس هستند.

وی بیان کرد: مصرف مداوم و منظم مواد غذایی حاصل از آبزیان به ویژه ماهی و میگو به علت دارا بودن بسیاری از مواد و ترکیبات مهم و اساس موثر در سلامتی انسان در تمامی دوران زندگی و به ویژه در دوران جنینی، کودکی، نوجوانی و کهنسالی از سوی مراجع معتبر علمی و پزشکی جهان مورد تاکید و توصیه است.