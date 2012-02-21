  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲ اسفند ۱۳۹۰، ۶:۲۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: غرور و خودبزرگ‌بینی از جمله آفاتی است که با کوچکترین بی‌توجهی همه به شکل کوتاه مدت و یا بلندمدت به آن گرفتار می‌شویم و در این دوران احساس خوبی نیز به خود داریم، اما نمی‌دانیم این حس خوب ارمغان شیطان است که در آینده نه چندان دور، به شدت گریبانمان را خواهد فشرد.

آیه روز:

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ وَاخْشَوْا یَوْمًا لَّا یَجْزِی وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَیْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَلَا یَغُرَّنَّکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ .

اى مردم از پروردگارتان پروا بدارید و بترسید از روزى که هیچ پدرى به کار فرزندش نمى‏آید و هیچ فرزندى [نیز] به کار پدرش نخواهد آمد آرى وعده خدا حق است زنهار تا این زندگى دنیا شما را نفریبد و زنهار تا شیطان شما را مغرور نسازد .

سوره لقمان، آیه 33

حدیث امروز:

امام على(ع)

سَیِّئَهٌ تَسُوئُکَ خَیرٌ مِن حَسَنَهٍ تُعجِبُکَ.

خطایی که باعث ناراحتی تو شود، نزد خداوند از کار نیکی که باعث عجب تو شود بهتر است.

نهج البلاغه، حکمت 460

کد مطلب 1538815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها