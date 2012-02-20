اخلاق مهندسی به دغدغه جامعه مهندسی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید رضا جوان در نشست عمومی اخلاق مهندسی که با حضور مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم که در سالن همایشهای مجتمع فرهنگی مفید قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به اهمیت موضوع اخلاق اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) علت بعثت خود را رشد مکارم اخلاقی بیان فرمودند که این امر نشان دهنده اهمیت اخلاق در زندگی انسان است.
وی عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان قم از معدود استانهایی است که به بحث اخلاق مهندسی پرداخته است که امیدواریم این امر به یک دغدغه ملی تبدیل شود و حرفه مهندسی بتواند جایگاه اصلی خود را در جامعه بدست آورد.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از فعالیتهای کشور به دست مهندسان در حال انجام است اظهار داشت: جامعه مهندسی باید به گونهای رفتار کند که هم احترام و هم اعتماد مردم را نسبت به خود جلب کند.
وی عنوان کرد: باورها و اعتقادهای فردی و اجتماعی اخلاق عمومی را شکل میدهد و از طرفی ساختارها و سیاستهای سازمانهای حرفهای نیز میتواند در شکل گیری رفتارها تأثیرگذار باشد که در این راستا ممکن است یک سیاست اشتباه رقابت سالم را به رقابت منفی و مخرب تبدیل کند.
وی در ادامه با بیان اینکه کارشناسان تعاریف متفاوتی برای اخلاق مهندسی عنوان کردند افزود: رعایت ایمنی و استحکام، اقتصادی بودن طرحها و در نظر گرفتن شرایطی که آسایش روحی و جسمی افراد جامعه را تأمین میکند از مهمترین مواردی است که جزو اخلاق مهندسی به شمار میرود و اگر این موارد رعایت نشود آن فعالیت مهندسی نیست.
عضو کمیته اخلاق مهندسی عنوان کرد: اگر یک طراح، توجیه اقتصادی نداشته و هزینه سنگینی بدنیال داشته باشد این امر خلاف اخلاق و حرفه مهندسی است و یک مهندس باید با کمترین مصالح و هزینه، ایمنی لازم برای ساخت یک بنا را فراهم کند.
حجت الاسلام جوان ادامه داد: فعالیتهای اخلاقی بر روی رفتار افراد و درستی و نادرستی آن تمرکز دارد که شامل تصمیم گیریها، گفتار، نحوه رفتار و محتوا است.
وی افزود: یکی از ویژگیهای ساختار اخلاقی، پیوند آن با مباحث ارزشی که در پرتو آن میتواند رفتار درست را از نادرست تشخیص دهد.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان قم مباحث اخلاقی را بدون مباحث ارزشی ناتمام دانست و افزود: امروز در برخی از کشورهای دنیا ممکن است فرهنگ حاکم بر خانوادهها نیازمند حریم خصوصی چندانی نباشد که طراحی داخلی ساختمانها نیز بر همین اساس صورت میگیرد، اما در برخی دیگر از فرهنگها همانند کشور ما رعایت حریم خصوصی مهم است.
حجت الاسلام جوان اضافه کرد: فعالیتهای اخلاقی تنها با آئین نامه و دستورالعملهای قانونی کار ساز نیست، بلکه باید نحوه فعالیتها به گونهای باشد که خود افراد ملزم به اجرای آن باشند و احتیاج به ناظر دیگری نباشد.
وی گفت: منشأ رفتارهای حرفهای گاهی باورها و عادتهای اجتماعی و فردی است و گاهی نیز ساختارهای مجامع حرفهای این رفتارها را تعریف میکند.
مهندس جوان تأکید کرد: در تعریف اخلاق مهندسی میتوان این گونه عنوان کرد که اخلاق مهندسی مجموعهای از اصول و قواعدی است که رفتار درست از نادرست را در حرفه مهندسی ارزیابی و راه کاری مناسب برای ارتقاء آن را ارائه میکند.
وی با بیان اینکه توجه به مباحث اخلاقی در حرفه مهندسی باید از خود مهندسان آغاز شود افزود: اگر مهندسان به رعایت مسائل اخلاقی اصرار داشته باشند این امر رفته رفته به دیگران نیز تسری پیدا میکند.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان قم گفت: دین اسلام مجموعه گسترده و عظیمی از معارف اخلاقی را در اختیار ما قرار داده است که باید از این ظرفیت بهترین استفاده را برد.
وی با بیان اینکه افراد زیادی در جامعه مهندسی، دغدغه مباحث اخلاقی را دارند اظهار داشت: فعالان در این عرصه میتوانند شعاع گستردهای از جامعه مهندسی را تحت شعاع خود قرار دهند و تاثیرگذار باشند.
جوان در ادامه با بیان اینکه معماری اسلامی ارتباط نزدیکی با اخلاق مهندسی دارد ابراز داشت: مسئولان و جامعه مهندسی قم باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا معماری اسلامی به دغدغه استان تبدیل و به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه شناخته شود که مهندسان معمار در این عرصه نقش بسیار مهمی بر عهده دارند.
وی تدوین اصول و منشور اخلاق مهندسی را از برنامههای کمیته اخلاق مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان قم عنوان کرد و افزود: این منشور باید متناسب با ظرفیتها و به صورت بومی شده تدوین شود و با واقعیت تفاوت چندانی نداشته باشد و به تدریج ما را به نقطه مطلوب برساند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو کمیته اخلاق مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم خواستار تبدیل شدن موضوع اخلاق مهندسی به دغدغه جامعه مهندسی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید رضا جوان در نشست عمومی اخلاق مهندسی که با حضور مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم که در سالن همایشهای مجتمع فرهنگی مفید قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به اهمیت موضوع اخلاق اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) علت بعثت خود را رشد مکارم اخلاقی بیان فرمودند که این امر نشان دهنده اهمیت اخلاق در زندگی انسان است.
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