مجمع فدراسيون بوكس امروز برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" درمجمع امروز كه به رياست محمد درخشان رييس فدراسيون جودو و نماينده سازمان تربيت بدني تشكيل خواهد شد ، نايب رييس ، دبير، خبره ورزش و خزانه دار فدراسيون بوكس انتخاب خواهد شد. درجلسه امروز 40 عضو كه متشكل از روساي هيات هاي سراسر كشور هستند حضور خواهند داشت.

مربيان اوكرايني وارد كشور شدند

دو مربي بوكس اوكرايني شب گذشته وارد تهران شدند. اين دو مربي فردا ساعت 16 در سالن بوكس مجموعه ورزشي شيرودي به صورت آزمايشي كار خود را آغاز خواهند كرد تا درصورت تاييد كارشناسان به صورت بلند مدت در فدراسيون بوكس مشغول به كار شوند. اين دو مربي قرارداد موقت 3 ماهه با كميته ملي المپيك منعقد كرده اند.