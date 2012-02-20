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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

صادقی:

دو شعبه تخصصی تخلفات انتخاباتی در گرگان فعالیت دارد

دو شعبه تخصصی تخلفات انتخاباتی در گرگان فعالیت دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون دادستان گرگان گفت: دو شعبه تخصصی جهت پیگیری تخلفات انتخاباتی منظور شده است که به مشکلات و تخلفات انتخاباتی رسیدگی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با نامزدهای انتخابات گرگان خواهان رعایت اخلاق انتخاباتی شد.

جعفر گرزین رئیس ستاد انتخابیه حوزه گرگان و آق قلا در این جلسه اظهار داشت: برای برگزاری انتخابات سالم نیازمند همکاری شما  نامزدها  هستیم.

وی اظهار داشت: طبیعتا هر یک از شما از کمک اقشار مختلف احزاب و گروهها و تشکلها بهره مندید که در عرصه رقابت دور از احساسات و در سایه رهنمودهای معمار کبیر انقلاب و رهبر عزیزمان بتوانیم انتخاباتی پر شور با رعایت قانون ، احترام متقابل و دور از تخریب برگزار کنیم.

گرزین گفت: امیدواریم دشمن را ناکام کرده و با مهرورزی و صمیمیت شادی را در آستانه بهار برای مردممان ارمغان آوریم.

وی افزود: در نهایت دو نفر از 25 نامزد به مجلس شورای اسلامی راه پیدا خواهند کرد که ما مجریان، مردم شریف و دوستان رقیب باید حامی و پشتیبان آن دو منتخب مردم باشیم.

کد مطلب 1538824

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