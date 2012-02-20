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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

11 وزنه بردار ایرانی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

11 وزنه بردار ایرانی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

فدراسیون وزنه برداری اسامی 11 ملی پوش را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا به کنفدراسیون وزنه برداری آسیا ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عسکری در وزن 62 کیلوگرم، مرتضی رضاییان، سیدمهدی پانزوان و سجاد بهروزی در وزن 69 کیلوگرم، کیانوش رستمی و سهراب مرادی در وزن 85 کیلوگرم، سعید محمدپور در وزن 94 کیلوگرم، نواب نصیرشلال در وزن 105 کیلوگرم و بهداد سلیمی، سجاد انوشیروانی و بهادر مولایی در وزن 105+ کیلوگرم؛ نفراتی هستند که نام‌شان در فهرست اولیه کادر فنی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار دارد.

دراین میان با توجه به حضور سعید محمدپور در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در گواتمالا، این احتمال وجود دارد که او در مسابقات قهرمانی آسیا در ترکیب نهایی قرار نگیرد. ضمن اینکه دو وزنه بردار هم در اوزان 69 و 105+ کیلوگرم از فهرست اولیه نفرات شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا خط خواهند خورد.

چهل و سومین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا طی روزهای اول تا دهم اردیبهشت‌ماه سال 1391 در شهر یونگ تانگ کره جنوبی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1538831

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