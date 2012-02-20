به گزارش خبرگزاری مهر، "آسمیر آودوکیچ" روز گذشته با مبلغ 130هزار دلار از "بوراک بانیا لوکا"ی بوسنی تا پایان فصل به پرسپولیس پیوست.

آودوکیچ در گفتگو با "بانیا لوکا لایو" اظهار داشت: همه چیز ظرف مدت دو روز انجام شد. من در نظر داشتم به یکی از تیم‌های اروپای غربی بپیوندم اما اولین پیشنهاد قابل قبول از ایران به دستم رسید.

وی در ادامه اظهار داشت: پیشنهاد پرسپولیس، خوب بود و هم من خوشحال شدم و هم باشگاهم. خوشحالم که همه چیز موفقیت آمیز انجام شده است.

بر پایه گزارش این سایت، چنانچه مسئولان باشگاه پرسپولیس از عملکرد این دروازه بان رضایت داشته باشند در نظر دارند قرارداد خود را تا دو سال دیگر با وی تمدید کنند.