ساحل سازی اروند صغیر 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح با 14کیلومتر مساحت با 350 میلیارد ریال اعتبار در حاشیه رودخانه اروند صغیر در مقطع شهرستان خرمشهر اجرا می شود.

تاکنون برای اجرای طرح ساحل سازی اروند صغیر300 میلیارد ریال هزینه شده و تا پایان فروردین سال آینده به بهره برداری خواهد رسید تا مردم بتوانند از ظرفیت آن برای تفرح و گردش استفاده کنند.



لایروبی، دیوارسازی رودخانه، چمن‌کاری، آسفالت جاده، افزایش بهره وری نخیلات و افزایش جذب گردشگر از اهداف این طرح است.



تردد شناورهای صیادی و باری در اروند صغیر در سه دهه اخیر به علت انباشت گل و لای غیر ممکن شده بود که با لایروبی و ساحل سازی اروند صغیر امکان تردد شناورهای 500 تنی در اروند صغیر فراهم می شود.



آب بخشی از آبراه اروند رود به سمت شرق جزیره مینو روان است که اروند صغیر را تشکیل می دهد.



جزیره مینو در محدوده 170 کیلومتر مربع در منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند واقع است و به علت جاری بود آن در میان این بخش، شباهت فراوانی به جایگاه فعلی ونیز ایتالیا دارد ولی به هیچ وجه این ظرفیت دیده نمی شود و جنگ باعث تشدید این بی توجهی شده است.