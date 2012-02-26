انتخابات فدراسیون تحت تاثیر تفکرات وزارت ورزش قرار دارد/ شرط پیشرفت ثبات است

محمد دوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال تصریح کرد: این انتخابات بعد از چهار سال باید برگزار شود، اما این احتمال وجود دارد که بعضی از نهادهای قدرت و افراد صاحب نفوذ نیم نگاهی به وضعیت انتخابات داشته باشند.

وی با اشاره به نقش وزارت ورزش در انتخابات یادآور شد: چه بخواهیم و چه نخواهیم انتخابات تحت تاثیر تفکرات غیر فوتبالی وزارت ورزش قرار خواهد گرفت. فعلا نمی توان کاری کرد. بهترین راه این است که بین بد و بدتر کاری را انجام دهیم که فوتبال ضرر نکند!

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر ادامه داد: وزارتخانه متولی اصلی ورزش است و این اختیار را دارد که تفکر حاکم بر فدراسیون ها را زیر نظر بگیرد. البته اگر وزارت بخواهد به صورت محض بر فدراسیون فوتبال نظارت داشته باشد مشکل ساز می شود.

دوانی خاطرنشان کرد: هر کدام از کاندیدای ریاست فدراسیون خودشان می دانند که برای چه در انتخابات شرکت کرده اند ولی آنچه که به ما می گویند این است که برای خدمت به فوتبال و احساس نیاز حاضر شده اند ثبت نام کنند. ما هم مجبوریم با همین موضع در انتخابات مجمع به آنها رای بدهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "بهتر است کدام یک از این گزینه ها به عنوان رئیس انتخاب شود؟"، گفت: من در تمامی کارها به تثبیت مدیریت و ریاست اعتقاد دارم. قطعا شرط پیشرفت ثبات مدیریت است و بهتر است کفاشیان با تجربیاتی که در چهار سال گذشته به دست آورده مجددا به عنوان رئیس انتخاب شود.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار می شود. عزیزالله محمدی، علی کفاشیان و محمد حسین قریب سه گزینه ریاست فدراسیون فوتبال هستند.