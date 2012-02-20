به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در بخشی از مراسم گردهمایی خانواده رادیو ایران بعد از پخش کلیپ هایی از سخنرانی وی در زمان حال و سال 1358 گفت: گاهی یک حرف ساده را می توان به راحتی زد و گاهی هم همه هنرها را خرج می کنیم و در انتها نمی توانیم یک حرف ساده را بزنیم.

وی ادامه داد: وقت مردم امانت است. بنابراین نباید وقت مردم را تلف کنیم، چرا که ثانیه ها مهم است. گاهی ما بلد نیستیم بخندیم، به همین دلیل به هم می خندیم که ترک هستیم، لر هستیم و... نباید یکدیگر را تحقیر کنیم و بعد بخندیم. باید سعی کنیم اگر می خندانیم، درست بخندانیم. هیچ ایرادی ندارد اگر صدا و سیما به مردم بگوید که ما خنده حکیمانه شما را خریداریم.

حجت الاسلام قرائتی اشاره کرد: باید برنامه ها نشاط و امید را ترویج دهند. به عنوان مثال، زمانی که نتایج کنکور اعلام می شود، باید صدا و سیما به جوانان آموزش دهد کسانی که در کنکور قبول شدند این طور نیست که کلید فتح دنیا را به دست آوردند و کسانی که قبول نشدند، مشکل دارند و بدبخت شدند. دانشگاه ارزشمند است، اما این طور نیست که با رفتن به دانشگاه خوشبختی کامل می شود.

وی اشاره کرد: بنابراین در برنامه ها باید امید و نشاط وجود داشته باشد. باید بندگی، دوستی ها و رفاقت ها تقویت شود. گزارش ها باید خدمت به مردم باشد. به عنوان مثال وقتی به سراغ من می آیید باید بپرسید که چه خدمتی به مردم کردم؟ خدمت کردن یعنی ایننکه منجر به رشد علمی و فکری شویم.

حجت الاسلام قرائتی در ادامه با اشاره به اعیاد مسلمانان گفت: ما در اعیاد غسل، نماز ویژه، کمک به مردم و ... را داریم. می توانیم اعیاد را به نحو مطلوبی انعکاس دهیم. قرآن میلیاردها کشفیات دارد که ما هنوز نتوانسته ایم آنها را کشف کنیم. در مجموع ما چیزی از اسلام کشف نکردیم. زیبایی های اسلام باید گفته شود، اما باید کوتاه بیان شود. کم و شیرین گفتن هنر است و جذابیت دارد.

وی افزود: نباید فقط دست روی منفی ها بگذاریم. نباید سوء ظن ها را تحریک کنیم. شنیدن حق مردم است، اما گاهی شنیدن یک کلمه از یک حمله نظامی هم بدتر است. برخی مصاحبه های تلویزیونی ترویج اسراف در میان مردم است. همچون گزارش هایی که از دو ماه قبل از نوروز از آجیل فروشی ها پخش می شود. بنابراین هر چیزی اندازه ای دارد. حضرت علی (ع) فرموده اند از آدم های خوب هم باید به موقع تعریف کرد.

حجت الاسلام قرائتی یادآور شد: نباید در خبر شیطنت باشد. اخبار باید درست باشد، نه اینکه مردم را سر کار بگذاریم. مثلاً در روزنامه تیتر می زنند ماجرای قرائتی و سه زن. بعد خواننده تا انتها می خواند و متوجه می شود که طرف این مسئله را تکذیب کرده است. بنابراین نباید در خبر شیطنت کرد. باید درست اطلاع رسانی کنیم. زمان شناسی در خبر خیلی مهم است. به عنوان مثال هنوز اذان در رادیو تمام نشده، گوینده می گوید عبادت تان قبول. آخر این چه عبادتی است که هنوز اذان تمام نشده، عبادت به پایان رسیده است.

وی در ادامه گفت: ما باید خودمان عمل کنیم تا حرف هایمان تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال رئیس رادیو باید خودش اول کمک کند و بعد کارمندان هم از او یاد بگیرند.

حجت الاسلام قرائتی عنوان کرد: از سوی دیگر اطلاع رسانی باید درست و به موقع صورت بگیرد. تهیه خبر مهم است. امام حسین (ع) با خودش دو خبرنگار برد. خبرنگار زن حضرت زینب (س) و خبرنگار مرد امام سجاد (ع) بود. بچه های کوچولو هم ضبط صوت بودند تا خبررسانی به حق صورت بگیرد. در خبرها باید جنایتکاران افشاء شوند. اولویت سنجی نیز در خبر خیلی اهمیت دارد. باید اندازه را دانست.

وی با اشاره به اعمال سلیقه شخصی در خبرها گفت: برخی خبرگزاری ها سلیقه های شخصی ها را در خبر اعمال می کنند. باید اطلاع رسانی به موقع و درست باشد. باید از شیطنت پرهیز کرد.

حجت الاسلام قراتئی در ادامه صحبت هایش با اشاره به جلسه ای که با نمایندگان داشته، گفت: من به آنها گفتم این طور نیست که اگر هر کس به مجلس راه پیدا کرد عزیز است و هر کس راه پیدا نکرد ذلیل شده است. اگر کسی بخواهد عزیز شود چه بیرون و چه داخل مجلس عزیز می شود و اگر هم کسی بخواهد ذلیل شود چه بیرون و چه داخل مجلس ذلیل می شود.

وی در پایان با اشاره به بیعتی که با شهید بهشتی کرده بود، گفت: من سال ها بیعت کردم که معلم بمانم و با تخته سیاه و گچ کلاس درسم را داشته باشم و هنوز هم سر حرفم باقی ماندم. بنابراین باید کار را ساده، ارزان و مفید انجام داد.

پس از این صحبت ها آیین تجلیل از حضور 32 ساله حجت الاسلام قرائتی در رادیو با حضور معاون صدای سازمان صدا و سیما برگزار شد.

--------------

ادامه دارد...