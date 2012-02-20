ایده فیلم های 100 ثانیه ای به درستی پرداخت نمی شود

رامین رهبر انیماتوری که از دوره چهارم جشنواره فیلم 100 با انیمیشن "ذوالجناح" حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : خاصیت فیلم 100 همانگونه که از عنوان آن نیز پیدا است به معنای ساخت یک پیام کوتاه در قالب تصویر در محدودیت زمانی کوتاه و مشخص است. از همین رو فیلمساز می داند که با توجه به این محدودیت زمانی باید اثری کوتاه و حرفه ای بسازد و بی واسطه سر اصل مطلب بروند و به نوعی ذهن مخاطب را درگیر کند.

وی ادامه فزود : تجربه چندین سال حضورم در جشنواره فیلم 100 مبین این مطلب است که ایده اغلب فیلم ها ناپخته است و شاید تعداد انگشت شماری از آثار هستند که ایده را با زیبا ترین شکل ممکن پرداخت و در نهایت اجرایی کرده اند. این درحالی است که وقتی می توان یک عکس موضوعی را در یک فریم می تواند منتقل کند ، پس از انتقال پیام در 100 ثانیه نباید کار سختی باشد بنابراین فیلمسازان باید به سعه صدر به پخته کردن آثار دست یابند.

این انیماتور درباره ماهیت جشنواره سینمایی 100 گفت: جشنواره فیلم 100 یکی از بهترین جشنواره هایی است که در برگزار می شود و قابل مقایسه با بهترین جشنواره های بین المللی از جهت کیفیت برگزاری است به خصوص اینکه این جشنواره دومین سال بین المللی شدن خود را تجربه می کند .

وی در پایان صحبت های خود افزود: یکی از رویدادهای خوب در هشتمین جشنوار فیلم 100 توجه به این مطلب است که این دوره از این رویداد فرهنگی در بخش رادیویی هم اجرای برنامه دارد و رادیویی شدن جشنواره هم از امتیازهای مثبت برای یک جشنواره تازه پا گرفته محسوب می شود.

لازم به ذکر است رامین رهبر نخستین تجربه حضور خود را در چهارمین دوره جشنواره فیلم 100 با انیمیشن "ذوالجناح" کسب کرده و در آن دوران جایزه اول بخش کرامت انسانی و ارز ش‌های دینی را به دست آورد. این فیلمساز در جشنواره هفتم نیز با انیمیشن "داستان دو خط" نظر هیئت داوران را جلب کرد و از برندگان اصلی جشنواره شد.

این فیلمساز در جشنواره هشتم انیمیشن "ترازو" را در لیست فیلم ها دارد موضوع این فیلم، نگاه به چرخه تسلسل زندگی، از گذشته تا امروز و از امروز تا آینده است.