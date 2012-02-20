کاهش 30 درصدی ضایعات نان/ تعطیلی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرماندار چالدران در حاشیه بازدید از کلاسهای آموزشی نانوایان با اشاره به اینکه با کاهش 30 درصدی ضایعات نان در این شهرستان از ابتدای سال جاری تا کنون 6 میلیارد و 360 میلیون ریال صرفه جویی شده، گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش کیفیت پخت، ضایعات نان 30 درصد کاهش و ماهانه 125 تن در مصرف آرد صرفه جویی می شود.

علی پور رسول اظهار داشت: در حال حاضر سرانه مصرف آرد در چالدران با چهار کیلوگرم کاهش نسبت به قبل از اجری قانون هدفمندی یارانه ها 9 کیلو و 500 گرم رسیده که با پرداخت 611 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه بهسازی نانوایی و حذف کامل مصرف جوش شیرین، ضایعات نان 10 درصد نیز کاهش می یابد.

بارش سنگین برف مدارس آذربایجان غربی را به تعطیلی کشاند

مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بارش سنگین برف مدارس برخی شهرستانهای استان را به تعطیلی کشاند، گفت: به دنبال بارش سنگین برف امروز مدارس ابتدایی و راهنمایی شهری مهاباد و هر سه مقطع روستایی در نوبت صبح تعطیل است.

مهران حاجیلو اظهار داشت: همچنین طی امروز مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان اشنویه و هر سه مقطع شهرستانهای سردشت، پیرانشهر و چایپاره در نوبت صبح تعطیل اعلام شده اند.

تجلیل از خادمان نماز نیروی انتظامی و مرزبانی آذربایجان غربی

مرحله استانی مسابقات قرآن کریم کارکنان پایور، وظیفه و خانواده کارکنان فرماندهی انتظامی و مرزبانی آذربایجان غربی با تجلیل از برگزیدگان و خادمان نماز به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات که با شرکت 112 نفر در رشته های تحقیق و ترتیل، حفظ، اذان و درک مفاهیم در سه بخش زنان، مردان و خانواده برگزار شد، 13 نفر با عنوان رتبه های برتر انتخاب و راهی دور نهایی مسابقات کشوری شدند.

حجت الاسلام غلامی مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: این افراد از بین 357 شرکت کننده در چهار دوره شهرستانی، منطقه ای واستانی موفق به کسب رتبه های برتر شده اند.

حجت الاسلام سید علی اکبر قریشی نماینده آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری هم در این مراسم با اشاره به ارزش والای قرآن کریم و تاثیر آن در زندگی مسلمانان گفت:قاریان قرآن به بالاترین طبقات بهشت راه خواهند یافت و در این دنیا هم در برابر وسوسه های شیطانی و انحرافات مصون خواهند ماند.

در این مراسم همچنین از 23 خادم نماز از 468 خادم نماز فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اهدای جوایزی تجلیل شد.