۲ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۲۹

امجدی مقدم:

مخاطب "روئیدن در باد" نوجوانان هستند

تهیه‌کننده فیلم "روئیدن در باد" ساخته رهبر قنبری با اشاره به اینکه مخاطبان اصلی فیلم نوجوانان هستند عنوان کرد: احتمالا فیلم را نیمه دوم سال و با آغاز شدن مدارس اکران می‌کنیم.

حسن امجدی‌مقدم تهیه‌کننده فیلم سینمایی "روئیدن در باد" درباره زمان اکران این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: پروانه نمایش این فیلم سینمایی صادر شده است. اما از آنجاکه مخاطبان این فیلم سینمایی نوجوانان هستند قصد داریم در فصل مناسبی فیلم را اکران کنیم.

وی ادامه داد: "روئیدن در باد" با موضوع نوجوانان ساخته شده‌است و احتمالا فیلم را یا بعد از عید نوروز و یا بعد از تابستان اکران می‌کنیم تا از پتانسیل حضور نوجوانان به درستی استفاده شود. البته در حال رایزنی و توافقاتی با آموزش و پرورش هستیم تا مخاطبان فیلم بتوانند به درستی به تماشای فیلم بنشینند.

وی درباره دیگر فعالیت‌هایش گفت: درحال بررسی برای آغاز یک پروژه سینمایی هستم. دو تا کار درباره دفاع مقدس و یک فیلم اجتماعی را در دست دارم که احتمالا به زودی یکی از این سه کار را کلید می‌زنم.

امید زندگانی، گوهر خیراندیش، حسین عابدینی، یلدا قشقایی، زبیح افشار،‌ قاسم سید سیاح بازیگران این فیلم سینمایی هستند."روئیدن در باد" نوشته و کارگردانی رهبر قنبری است و داستان پسر 14 ساله‌ای را روایت می‌کند که مجبور است امتحانات سراسری‌اش را در مسیر کوچ ایل از قشلاق به ییلاق بگذراند که با سختی‌ها و مشقات فراوانی مواجه است.
 
این فیلم در جشنواره سی‌ام فیلم فجر نمایش داده شد.

