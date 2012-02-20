جلسه بررسی طرح های کردستان در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی طرح های مختلف در دست احداث استان کردستان در محل استانداری کردستان با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از وزرای اقتصادی کابینه در سنندج آغاز به کار کرد.

در این جلسه علاوه بر محمدرضا رحیمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو، وزیر راه و شهرسازی به همراه رئیس بانک مرکزی حضور دارند و مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان نیز گزارشی از طرح های در دست اجرا را ارائه می کنند.

در جلسه امروز همچنین قرار است در خصوص تامین اعتبار پروژه های در دست اجرا به ویژه در حوزه های اقتصادی، تولیدی و صنعتی برنامه ریزی شود.

معاون اول رئیس جمهور به همراه جمعی از وزرای اقتصادی دولت از صبح امروز برای سفری دو روزه وارد سنندج شد و قرار است که در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مختلف عمرانی و تولیدی شرکت کند.

قرار است که بعد از ظهر شنبه و با حضور معاون اول رئیس جمهور آبگیری سد آزاد در سنندج آغاز شود.