برتری البرز در حوزه ارتباطات و فناوری/ پست بانک تنها بانک خدمات رسان روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شریف زاده قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز که در اداره کل پست استان برگزار شد، اظهار داشت: تمام تلاشمان برتری استان البرز در حوزه ارتباطات و فناوری است.

وی گفت: سیاست نظام بر این است که دولت کوچک تر و چابک تر شود و به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی بخش های از دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: اولین قدم در این راستا واگذاری شرکت مخابرات ایران، پست، و پست بانک بود که حداکثر تا سال 91 باید این کار به نحو احسن انجام شود.

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتافزود: بدین منظور باید بتوانیم مجموعه خود را چنان بازنگری و باز مهندسی کنیم قادر به ادامه پیگیری برنامه پنجم توسعه بدون کوچکترین کم و کاستی باشیم.

شریف زاده اظهار داشت: اصل ایجاد اداره کل ارتباطات و فناوری بدین منظور است که بتوانیم مطالبات مردم را پاسخگو باشیم و هم بتوانیم بخش نظارتی و حاکمی را به نحو احسن اجرایی کنیم.

پست بانک تنها بانک خدمات رسان در روستاها است

وی با اشاره به اینکه پست بانک تنها بانکی است که در روستاها خدمات می دهد، اضافه کرد: برای مدیریت اداره کل ارتباطات و فناوری سعی شده فردی متخصص مومن و متعهد انتخاب شود که زرندی به عنوان مدیر کل انتخاب شده اند.

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتادامه داد: آقای زرندی همزمان با هدفمندسازی یارانه ها رئیس سازمان صنایع و معادن استان شدند و در اوج ناباوری مسئولان استان، سازمان را از بحران به براحتی عبور دادند انشاالله در این جایگاه جدید هم موفق خواهند بود.

شریف زاده تاکید کرد: در مجموعه وزارت خانه هر آنچه وظیفه ما است باید از آن حمایت و پشتبانی کنیم و تلاش ما این است که استان البرز در حوزه ارتباطات و فناوری نمونه شود.