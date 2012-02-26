مردان ایرانی در محاصره انواع بیماریها

به گزارش خبرنگار مهر، روز اول اسفند به پیشنهاد انجمن اورولوژی ایران در سال 1385 به عنوان روز ملی سلامت مردان مطرح و بعد از آن هم روز سلامت به هفته سلامت مردان تبدیل شد. اگرچه در این هفته بازار ویزیتهای رایگان، همایشها و مصاحبه های مسئولان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و پزشکان ارولوژیست داغ داغ است اما با پایان آن کمتر مسئولی به فکردان مردان است و آنها می مانند و انواع بیماریها.

مردان ایرانی پیشتاز در آمار مرگ و میر

مردان ایرانی با بیماریهایی مانند سرطان مثانه، پروستات، بیضه نزول نکرده و ناتوانی جنسی دست و پنجه نرم می کنند و همیشه یک پای ثابت حوادث و آمار مرگ و میر کشور هستند.

آمار منتشر شده توسط پزشکی قانونی کشور در 9 ماهه سال 90

نوع حادثه در سال تعداد فوتی مردان تعداد فوتی زنان مرگ بر اثر غرق شدگی 818 113 مرگ بر اثر سوختگی 771 751 مرگ بر اثر تصادفات جاده ای 12800 3650 مرگ بر اثر گاز گرفتگی 349 59 مرگ بر اثر برق گرفتگی 493 61

سرطان پروستات و مثانه بیشترین نوع سرطان در مرادان

در این میان جلیل حسینی رئیس انجمن ارولوژی ایران اعلام کرده است: سرطان پروستات و مثانه بیشترین نوع سرطان در مرادان ایرانی است که سرطان پروستات هیچ علامتی نداشته و تنها با معاینه پزشک و آزمایش قابل تشخیص است و به خصوص مردان بالای 40 سال باید از نظر این بیماری کنترل شوند.

مردان 5 برابر زنان سرطان می گیرند



همچنین شیوع سرطان مثانه در مردان 5 برابر زنان و‌ سرطانهای ریه و معده سه برابر زنان است. بیماریهای رفتاری و جنسی نیز در مردان به مراتب بیش از زنان است. همچنین مردان به علت خصوصیات جنسیتی، رفتاری و شغلی بیش از زنان در معرض انواع بیماریهای واگیر و غیر واگیر هستند.

مردان 95 درصد آمار مبتلایان به بیماری ایدز

95 درصد مبتلایان به ایدز در ایران مرد هستند و مطالعات مختلف نشان داده است که مصرف سیگار و الکل نیز در مردان به مراتب بیش از زنان است.

30 درصد آقایان ناتوانی جنسی دارند



ناتوانی جنسی نیز تقریبا در حدود 30 درصد آقایان شایع است و بی‌توجهی به آن موجب سردی روابط خانوادگی، کشمکش در خانواده و طلاق می‌شود، در حالی که با مراجعه به پزشک در اکثر موارد با درمان‌های ساده و دارو قابل درمان است و در موارد خاص ممکن است نیازمند جراحی باشد.

مردان مقصر در ناباروری



همچنین انجمن باروری و ناباروری می گوید: 15 درصد زوجهای کشور ناباروند که نیمی از این مشکل از طرف مردان است. مشکلی که موجب افزایش درصد قابل ملاحضه ای از طلاقها شده است.

حال با تمامی این بیماریهایی که مردان ایرانی را محاصره کرده است به سراغ معاون سلامت وزارت بهداشت می رویم تا بتوانیم پاسخی برای جلوگیری و پیشگیری از بیماریهای ویژه آقایان ایرانی پیدا کنیم.

معاون وزیر بهداشت: مشکلات جنسی آقایان تابو شده است

دکتر امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: وزارت بهداشت غربالگری سرطان روده که هم برای آقایان است و هم برای خانمها را در دستور کار خود قرار داده و همچنین به مرور این غربالگریها انجام می شود.

وی تمرکز بر ترک اعتیاد آقایان سیگاری، کاهش بیماری دیابت و فشارخون را هم یکی از برنامه های وزارت بهداشت برای افزایش سلامت آقایان عنوان کرد و افزود: سلامت آقایان ایرانی تنها برعهده وزارت بهداشت نیست. به عنوان مثال وزارت بهداشت دیگر نمی تواند در بحث ایمنی کار یا رسانه ای شدن آموزشها مستقیم وارد شود بلکه باید تمامی نهادهای مربوطه در موضوع سلامت مردها وارد شوند که به اعتقاد من نیازمند یک مصوبه قوی در شورای عالی سلامت هستیم تا تمامی نهادها ملزم به اجرای آن شوند.

معاون وزیربهداشت در مورد موضوع ناتوانی جنسی آقایان که دست مایه ای برای شبکه های ماهواره ای شده تا بتوانند محصولات خود را با قیمتهای بالا و محصولات بی کیفیت عرضه کنند گفت: پرداختن به ناتوانی جنسی و زودانزالی آقایان متاسفانه در جامعه و رسانه تابو است برای همین نمی توان به آسانی به این موضوع ورود کرد. ولی با این حال ایجاد کلینیکهای سلامت جنسی و برخی اقدامات ویژه آقایان آغاز شده است. البته این را هم باید عنوان کرد که همین مشکلات جنسی عامل بسیاری از طلاقها در جامعه است که باید برای شکستن تابو و اقدامات درمانی و تبلیغی اهتمام بیشتری داشت.