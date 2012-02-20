"لبخند آفتاب" نوع دیگر خندیدن را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی دومین جشن "لبخند آفتاب" با حضور امیررضا خادم مدیرعامل موسسه نسل آفتاب، علیرضا خمسه دبیر جشنواره و امیرشهاب رضویان یکی از اعضای هیئت انتخاب و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.

در ابتدای این نشست امیررضا خادم مدیرعامل موسسه نسل آفتاب گفت: ما به عنوان یک موسسه فرهنگی، هنری، ورزشی 5 سال است که تجربه برگزاری همایش‌هایی را در این حوزه داریم از ابتدا هدف ما این بوده که در دو حوزه هنر و ورزش در اعتلای فرهنگ اسلامی فعالیت کنیم و با جمع کردن اهالی این دو حوزه زمینه‌ای را برای توسعه کشور به وجود آوریم.

وی افزود: این موسسه با داشتن یک خبرگزاری و یک ماهنامه فعالیت‌هایی را در دستور کار خود دارد. هدف اصلی ما حمایت از کسانی است که همخوانی بیشتری با فرهنگ دارند. ما در جشن لبخند آفتاب سال گذشته مراسم های بزرگداشتی را برای اهالی طنز برگزار کردیم که یکی از آنها علیرضا خمسه بود.

خادم ادامه داد: سال گذشته قول دادیم این مراسم را به صورت سالانه یا دو سالانه برگزار کنیم. امسال قرار بود قبل از محرم این مراسم برگزار شود که بعد از آن موکول شد که با برگزاری جشنواره فجر همزمان شد. طبق هماهنگی‌ که با وزارت ارشاد داشتیم اوایل اسفند را برای برپایی مراسم انتخاب کردیم.

وی در ادامه بیان کرد: قصد ما این بود که این توجه به آثار کمدی به صورت جشنواره برگزار شود اما امسال برای اولین دوره برگزیدگانی را از بین فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌‌های تلویزیونی به صورت یک مسابقه محدود با حضور هیئت داوران برگزار می‌کنیم که امیدوارم بتوانیم برای سال آینده ساز و کار را فراهم کرده و این جشن را در برنامه سالانه ارشاد به صورت جشنواره ثبت کنیم و شاهد برگزاری آن باشیم.

خادم در ارتباط با انتخاب موضع طنز گفت: این امر بر می‌گردد به این که اهالی طنز همیشه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند با اینکه در شرایط فعلی کشور ما شاد کردن مردم می تواند یکی از اهداف اصلی فرهنگ و هنرباشد . جای خالی توجه به طنز را در سینما می‌بینیم و به همین دلیل در دستور کار خود قرار دادیم اما چون یک موسسه مستقل هستیم قطعاً با مشکلات مالی روبرو شدیم تا امروز وزارت ارشاد هیچ حمایتی از ما نکرده و ما این مراسم را به اسپانسر برگزار می‌کنیم. امیدوارم در سال آینده جشن لبخند آفتاب وسیعتر برپا شود. ما قصدمان ادامه مسیر است تا بتوانیم در این حوزه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.

علیرضا خمسه دبیر جشن لبخند آفتاب عنوان کرد: جا دارد از خادم مدیرعامل موسسه نسل آفتاب تشکر کنم زیرا در جامعه عبوس و گرفته‌ای که ما در آن زندگی می کنیم کمتر کسی به آفتاب توجه می کند که می‌خندد. اما موسسه خصوصی نسل آفتاب به این امور توجه کرد این ضرورتی است که در جامعه ما حس می شود.

وی افزود: جامعه‌ای که هدفگرا است باید شادان باشد. یک جامعه سالم که به آینده فکر می‌کند باید به این موضوع توجه کند. موانعی وجود دارد که باعث شده مردم ما لبخند را فراموش کنند اما در این شرایطی سربازان در جبهه شادمانی فعالیت می‌کنند که باید از آنها تشکر کرد.

این بازیگر ادامه داد: چون جامعه ما جدی است من به عنوان یک کمدین در سینما طی تمام سالهایی که بازی کردم به خاطر یک نقش جدی جایزه گرفتم. این به خاطر این است که جامعه به طنز توجه ندارد و باید برگزاری جشن لبخند آفتاب را قدر بدانیم.

خمسه در ادامه بیان کرد:‌ احساس من این است که ما باید برای بیشتر خندیدن به مردم کمک کنیم. در این جبهه کمدین‌ها در سینما و سیما کار می‌کند می خواهیم کاری کنیم که دولتمردان جشنواره رسمی در این حوزه برگزار کنند. در حد بضاعت ما نبود که آثار 30 سال گذشته را در حوزه کمدی مورد توجه قرار دهیم به همین دلیل فقط آثاری که از ابتدای سال 88 تا آخر 89 تولید شده‌اند با حضور داورانی چون امیرشهاب رضویان، علی معلم، کمال تبریزی و حبیب رضایی مورد ارزیابی قرار گرفتند و ما تلاش کردیم فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی را در حوزه طنز مورد بررسی قرار دهیم.

دبیر جشن لبخند آفتاب گفت: حدود 40 فیلم و سسریال به دست ما رسید که از میان آنها می‌توان به نامزدهای بخش‌های مختلف همچون "اسب حیوان نجیبی است"، "پوپک و مش ماشاءالله"، "سن پطرزبورگ"، "ورود آقایان ممنوع" و "هیچ" در بخش سریال نیز "مرد هزار چهره" و "ساختمان پزشکان" اشاره کرد.

وی افزود:‌ در بخش بهترین بازیگر رضا عطاران، محسن تنابنده، فرهاد آییش، ویشکا آسایش، گوهر خیراندیش، بهاره رهنما و در بخش کارگردانی عبدالرضا کاهانی، فرزاد موتمن، مهران مدیری و رامبد جوان از نامزدهای این دوره هستند.

خمسه ادامه داد: در بخش بهترین فیلمنامه نیز پیمان و محراب قاسمخانی به همراه سروش صحت نامزد دریافت جایزه هستند.

در ادامه مراسم امیرشهاب رضویان یکی از اعضای هیئت داوران گفت: به واسطه محدودیتی که وجود داشت ما روی فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی بررسی‌های خود را انجام دادیم و نتوانستیم در حوزه تله فیلم وارد شویم البته صدا و سیما خود مراسم هایی را در این بخش برگزار می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی پرده سینماها به واسطه یک فرآیند همانندسازی در تسخیر چند فیلم که در حوزه طنز نیستند و بیشتر هجو بوده‌ قرار می گیرند که این آثار انواع شوخی‌ها با ملیت‌های مختلف را در راس کار خود قرار می‌دهند. شوخی‌هایی که بیشتر ته مایه جنسی دارند و برخی مواقع آنها را تشدید می کنند. این آثار مدتی است که جای کمدی‌های جدی را گرفتند در صورتی که ما در طول 30 سال گذشته نمونه‌های جدی در کمدی داشتیم برآیند همانند سازی محکوم به شکست است. مخاطب ما از فیلم های تکراری خسته و نیازمند آثار جدید در این حوزه است.

رضویان افزود: انتخاب‌هایی که کردیم در مرحله نهایی به مقوله کمدی کاملاً جدی نگاه کردیم تا بتوانیم از این راه فرهنگسازی کنیم و تلاش شد فیلم هایی را انتخاب کنیم که واجد این شرایط باشند و به آشتی مردم با سینمای کمدی کمک کنند. کشور ما ریشه‌ای قوی در ادبیات طنز دارد وقتی طنز کلامی داریم قطعاً‌ می‌توانیم طنز تصویری نیز داشته باشیم. فیلم کمدی یک از گونه‌های جدی سینما است امیدواریم این مسیر ادامه یابد و در جهت بهبود سینما قدم برداریم.

علیرضا خمسه در ادامه گفت: ضمن سپاسگزاری از نامزدهای جشن باید عنوان کنم ما قصد داشتیم استعدادهای جوان را هم در این جشن کشف کنیم و یکی از آرزوهای مراسم این است اما به خاطر مشکلات نتوانستیم در این حوزه فراخوان گسترده‌ای اعلام کنیم به همین دلیل با آثار محدودی روبرو شدیم که منجر شد به اینکه هیچ انتخابی نداشته باشیم.

وی درباره مراسم بزرگداشت این جشن عنوان کرد: امروز از خانواده مرحوم ورشوچی تقدیر می‌کنیم. ایشان در سال گذشته زنده بودند و امسال به صورت سمبلیک از خانواده وی تقدیر به عمل می‌آوریم. امیدواریم بتوانیم سال‌های آینده از خانواده کسانی چون مرحوم حسین پناهی قدردانی کنیم تا همه بدانند ما فقط به فکر زنده‌ها نیستیم.

وی تاکید کرد: این جشن با متر و میزان آن چنان دقیقی به کندی نگاه نکرده است و بیشتر تلاش داشته است نگاه سالمتری را در این حوزه مطرح داشته باشد. ما به فیلم‌های پرفروش و پرمخاطب سینما و تلویزیون فقط توجه نکردیم بلکه قصد داشتیم نوع دیگر خندیدن را نشان دهیم خندیدنی که از تفکر و درد است نه از بی‌دردی.

خمسه ادامه داد: جا دارد یاد کنم از کیومرث صابری فومنی (گل آقا) که ایشان این نوع خنده را مطرح کردند. البته جشن گل آقا در دو سالگی به ابدیت پیوست امیدوارم این جشن این گونه نشود. دوست داشتیم برگزیده‌ها بیشتر باشند اما از بنیه مالی برخوردار نبودیم.

در پایان خمسه گفت: این یک جشنواره با متر و میزان مشخص نیست بلکه فقط یک محفل خصوصی است بلکه دوست داریم این جشن به دولتمردان یادآوری کند این گوشه از فرهنگ مورد فراموشی قرار گرفته و باید به کمدین‌ها توجه بیشتری شود. جامعه ما به شادی بیشتر نیاز دارد و بهتر است که سینما در راه این خدمت قرار گیرد.

دومین جشن "لبخند آفتاب" با حمایت شرکت توانیر ساعت 18 روز شنبه 6 اسفند در حوزه هنری برگزار می‌شود.