احتمال توقف عرضه بنزین آزاد از 15 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، حاج محمد رضا امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برخورد دوگانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و تعزیرات با تخلفات صورت گرفته در برخی از جایگاههای سوخت، گفت: بر این اساس با مشاهده کوچکترین تخلفی جرایم چندین میلیون تومانی و نجومی برای جایگاههای سوخت در نظر گرفته می شود.

رئیس هیئت دیره انجمن جایگاهداران سوخت با اشاره به تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی برای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین به جایگاهداران سوخت تصریح کرد: جبران افت فروش بنزین، تامین هزینه های نفت و تعمیرات سامانه هوشمند سوخت ، پرداخت حقوق حسابرس در جایگاهها و افزایش دو برابری نرخ فروش بنزین آزاد از مهمترین این تعهدات بوده است.



وی با اعلام اینکه یکسال پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین میزان کارمزد فروش بنزین آزاد توسط وزارت نفت به نصف کاهش پیدا کرد، تاکید کرد: همچنین از ابتدای سال جاری پرداخت کارمزد فروش بنزین آزاد به جایگاهداران متوقف شده است.



حاج محمدرضا با اعلام اینکه در حال حاضر هزینه راه اندازی، مدیریت و راهبری جایگاههای سوخت به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، بیان کرد: میزان فروش بنزین آزاد در جایگاهها روزانه حتی از مرز 20 میلیون لیتر عبور می کند اما دولت حاضر به پرداخت کارمزد اضافی برای فروش آزاد این فرآورده نفتی نیست.



رئیس هیئت مدیره انجمن جایگاهداران سوخت با اشاره به افزایش زیان دهی جایگاههای سوخت با بالا رفتن نرخ رسمی تورم اظهارداشت: در شرایط فعلی با کاهش سهمیه های بنزین یارانه ای و نیمه یارانه ای مردم میزان فروش بنزین در جایگاههای کشور 35 تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است.



وی همچنین یکی دیگر از مشکلات پیش روی مجاری های عرضه سوخت کشور را عرضه همزمان بنزین و سی ان جی عنوان کرد و افزود: عرضه سی ان جی در برخی از جایگاههای سوخت مایع هزینه های تعمیر و نگهداری تلمبه های گاز را به همراه داشته است.



حاج محمد رضا همچنین با یادآوری اینکه اخیرا دولت مالیات بر ارزش افزوده برای فروش سی ان جی را به حداقل کاهش داده است، اظهار داشت: اما تاکنون اقدامی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده فروش بنزین در جایگاههای سوخت در نظر گرفته نشده است.



این مقام مسئول همچنین از راه اندازی کیف پول الکترونیکی به عنوان یک مشکل جدید در جایگاههای سوخت یاد کرد و ادامه داد: راه اندازی سامانه پول الکترونیکی منجر به گم شدن بخشی از درآمدهای جایگاههای سوخت و کاهش درآمدهای این بنگاههای اقتصادی شده است.



وی با اشاره به عدم اجرای فرآیند نظارت و کنترل مخازن نفتکشهای جاده پیما، تصریح کرد: عدم اجرای نظارت دقیق در این بخش منجر به کاهش تحویل بنزین به جایگاههای سوخت و ضرر و زیان در این بخش شده است.



حاج محمد رضا با تاکید بر اینکه جایگاهداران سوخت حاضرند با پرداخت 500 میلیون تا یک میلیارد تومان به وزارت نفت کاربری جایگاههای سوخت را برای انجام سایر فعالیتهای تجاری و اقتصادی تغییر دهند، اعلام کرد: در صورتی که مجموعه وزارت نفت تمهیداتی برای کاهش ضرر و زیان در جایگاههای سوخت در نظر نگیرد، پلاکارد توقف فروش بنزین آزاد از 15 اسفندماه در اکثر جایگاههای کشور نصب خواهد شد.