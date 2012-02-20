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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

55 نفر از اراذل و اوباش سطح یک پایتخت دستگیر شدند

55 نفر از اراذل و اوباش سطح یک پایتخت دستگیر شدند

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت تهران از دستگیری 55 اراذل و اوباش سطح یک و شناسنامه دار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا محرابی، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران صبح امروز از دستگیری 55  اراذل و اوباش سطح یک شهر تهران با اجرای مرحله هفتم طرح امنیت محله محور که ساعاتی پیش در سطح گسترده ای از پایتخت به اجرا درآمد، خبر داد.

وی ادامه داد: در پی اجرای تدابیر سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ و بنا بر درخواست شهروندان تهرانی در خصوص اجرای مقتدرانه طرح امنیت محله محور، ماموران این یگان صبح امروز هفتمین مرحله از طرح امنیت محله محور را اجرا کرده که طی این عملیات غافلگیرانه، موفق شدند 55 نفر از اراذل و اوباش سطح یک شهر تهران را شناسایی و دستگیر کنند.

 محرابی افزود: در این عملیات از این متهمان که جرایمی نظیر شرارت، زورگیری، عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت در پرونده اتهامی آنان وجود دارد، تعدادی سلاح سرد همچون دشنه، چاقو و قمه، سلاح گرم قلابی که برای اخاذی و زورگیری استفاده می شده و مقادیر معتنابهی مواد مخدر کشف و ضبط  شد که به همراه متهمان برای انجام تحقیقات بیشتر به مراجع قضایی منتقل شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت در پایان  تاکید کرد: طرح برخورد با اراذل و اوباش، به منظورافزایش ضریب امنیت و آرامش شهروندان تهرانی در روزهای آینده نیز ادامه  دارد و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه شرارت، اخاذی و مواردی از این دست، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 1538858

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