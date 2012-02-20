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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

حسن نژاد:

80 درصد اراضی کردستان به صورت دیم کشت می شود

80 درصد اراضی کردستان به صورت دیم کشت می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی کردستان 80 درصد از کشت صورت گرفته در اراضی این استان را به صورت دیم عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن نژاد ظهر دوشنبه در جلسه بررسی طرح های در دست اجرای استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 80 درصد از کشت در اراضی کشاورزی کردستان به صورت دیم است و به همین دلیل باید زمینه برای توسعه طرح های آبیاری در این بخش افزایش یابد.

وی ادامه داد: استان کردستان در حال حاضر در تولید شماری از محصولات از جمله توت فرنگی، سیب زمینی و گندم در کشور دارای رتبه است و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های این بخش بهره برداری شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان گفت: تاکنون 48 میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبیاری هزینه شده است و برای توسعه پروژه های این بخش باید اعتبار بیشتری اختصاص پیدا کند.

حسن نژاد خواستار اختصاص اعتبار بیشتر برای اجرای طرح های آبیاری در استان کردستان شد و عنوان کرد: 2.5 درصد از تولیدات کشاورزی کردستان مربوط به استان کردستان است.

معاون اول رئیس جمهور به همراه جمعی از وزرای اقتصادی دولت از صبح امروز برای سفری دو روزه وارد سنندج شد و قرار است که در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مختلف عمرانی و تولیدی شرکت کند.

کد مطلب 1538860

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