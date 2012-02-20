80 درصد اراضی کردستان به صورت دیم کشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن نژاد ظهر دوشنبه در جلسه بررسی طرح های در دست اجرای استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 80 درصد از کشت در اراضی کشاورزی کردستان به صورت دیم است و به همین دلیل باید زمینه برای توسعه طرح های آبیاری در این بخش افزایش یابد.

وی ادامه داد: استان کردستان در حال حاضر در تولید شماری از محصولات از جمله توت فرنگی، سیب زمینی و گندم در کشور دارای رتبه است و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های این بخش بهره برداری شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان گفت: تاکنون 48 میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبیاری هزینه شده است و برای توسعه پروژه های این بخش باید اعتبار بیشتری اختصاص پیدا کند.

حسن نژاد خواستار اختصاص اعتبار بیشتر برای اجرای طرح های آبیاری در استان کردستان شد و عنوان کرد: 2.5 درصد از تولیدات کشاورزی کردستان مربوط به استان کردستان است.