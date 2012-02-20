بلقیس سلیمانی: رمان چهارم من حاصل 3 دهه شهرنشینی است

بلقیس سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار چهارمین رمان خود با عنوان «روز خرگوش» خبر داد و گفت: این رمان به عنوان چهارمین اثر داستانی بلند من دارای تفاوتهای قابل توجهی با آثار قبلی است؛ به ویژه اینکه داستان آن تماما در شهر تهران و فضای شهری و با محوریت یک زن میانسال میگذرد.
وی با اشاره به اینکه روز خرگوش تجربه کاملاً تازهای در داستاننویسی وی به شمار میرود، افزود: من در این کتاب سعی کردم شهرینویسی را تجربه کنم و از حال هوای جنگ که در آثار قبلی من دیده میشد بیرون بیاییم؛ هرچند که آن آثار هم داستان جنگی نبود.
نویسنده رمان «به هادس خوش آمدید» ادامه داد: من از 18 سالگی در شهر زندگی میکنم و در این رمان میخواستم ببینم، تجربه 30 ساله زندگی من در تهران آیا برای خلق رمان تهنشین شده است یا خیر.
این نویسنده همچنین افزود: این رمان زندگی یک روزه یک زن در تهران را نشان میدهد. خود تهران هم در این رمان برای من یک شخصیت داستانی است که سعی در پردخت به آن داشتهام. با این حال این کار از فضای داستانهای آپارتمانی بسیار فاصله دارد و اصلا در این حوزه قرار نمیگیرد.
روز خرگوش از سوی نشر چشمه روانه بازار کتاب شده است.
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