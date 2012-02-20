فعالان فرهنگی به ترویج سبک زندگی "علوی" توجه کنند

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: توسعه فرهنگی کشور در گرو اولویت دادن و ترویج هرچه بیشتر سبک زندگی اسلامی از نگاه امیر المومنین (ع) و فرهنگ علوی است که کمتر به آن پرداخته شده است.

وی افزود: امیدواریم این قدم مبارک که توجه به فرهنگ علوی است بتواند تبدیل به یک جریان موثر فرهنگی شود و از مشهد و کنارمرقد امام هشتم در تمام نقاط کشور گسترش پیدا کند.

مرویان حسینی بیان کرد: نهج البلاغه در دوران خلافت امیرالمومنین ارائه شده و از این جهت کارآمدی زیادی برای بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی کشور دارد، چرا که حضرت مثل دیده بانی مشکلات، آسیب ها و نیازهای جامعه را رصد و سپس جریان های فکری و آسیب های اجتماعی را تبیین کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه به برکت نظام جمهوری اسلامی فعالیت های فرهنگی زیادی در جامعه صورت گرفته، افزود: امام راحل و حوزه و روحانیت در مساجد نهج البلاغه با فعالیت در زمینه گسترش فرهنگ نهج البلاغه این کتاب را که تنها مورد بهره وری عده ای معدود بود، به متن جامعه آوردند.

وی افزود: قرآن و روایات به خوبی تبلیغ و فرهنگسازی شده ولی نهج البلاغه که یک منبع سرشار از آموزه های دین مفید است است هنوز جایگاه خودش آن طور که باید پیدا نکرده است.

مرویان تصریح کرد: حوزوی ها نیز در این زمینه کم کاری می کنند و برخی از آنها به آنچه در دوران تحصیل درباره این کتاب خوانده و یا به عبارتی همان نیم نگاهی که به عناوین و سرفصل های نهج البلاغه انداخته اند اکتفا کرده و کمتر از حلاوت آن بهره مند شده اند.

مرویان حسینی ضمن تقدیر از برخی فعالیت های مردمی در زمینه گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش در نهج البلاغه تاکید کرد: نهج البلاغه اقیانوس بی پایانی است که هر چه مسلح تر و آگاهانه تر به اعماق آن وارد شویم بیشتر به ارزش های این کتاب و اهمیت موضوعات پرداخته شده در آن پی می بریم.

وی با تاکید بر اینکه سطح عام این کتاب برای عموم مردم مفید و کارآمد است، افزود: این از امتیازات آموزه های الهی است که لایه های متعددی دارد که همگان با توجه به سطح اطلاعات خود می توانند از آن بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه آموزه های علوی باید در بین مردم ترویج شود، افزود: سازمان تبلیغات وظیفه خود می داند که در غنی سازی ارائه خدمات فرهنگی توسط ائمه جاعات به مخاطبان فعالیت کند.

مرویان تاکید کرد: باید به سوی طراحی یک مدل آموزشی متناسب با نیاز مخاطبان خاص و عام حرکت کنیم و مطابق با آن و به صورت برنامه ریزی شده برای سطوح مختلف مردم برنامه هایی به شکل ساده و پیچیده داشته باشیم.

وی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی فعالیت های فرهنگی در جامعه گسترش پیدا کرده، برگزاری مسابقات را در توسعه شبکه آموزشی فرهنگی نهج البلاغه موثر دانست و افزود: اداره کل تبلیغات استان آمادگی دارد از فعالیت هایی آموزشی و یا فرهنگی نظیر مسابقات درباره نهج البلاغه پشتیبانی کرده و فعالان این عرصه را مساعدت کند.