موفقیت رزمندگان در دفاع مقدس مرهون ایمان و توسل بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدپناهی دوشنبه در مراسمی که با حضور بسیجیان حوزه علی بن ابیطالب(ع) در مسجد ولیعصر(عج) سمنان برگزار شد، افزود: دفاع هشت ساله ملت ایران حامل فرهنگ، ویژگی های روانشناختی و جامعه شناختی است و آن را از سایر نبردها و جنگ های متعارف به استثنای نبردهای قهرمانان صدر اسلام متمایز می سازد.

وی گفت: فرهنگ و ادبیاتی که در دفاع مقدس تولید شد آمیزه ای از حماسه و عرفان بود و درون مایه آن باورهای دینی و اندیشه دفاعی اسلام بود.

امام جمعه موقت سمنان تبیین، حفظ و توسعه فرهنگ دفاع مقدس به عنوان یکی از مهمترین مولفه قدرت نرم کشور برای بهره برداری از آن درجنگ های آینده را ضرورتی جدی عنوان کرد.

احمدپناهی روحیه حماسی ملت ایران و روحیه رزمی رزمندگان در میدانهای نبرد با دشمن بعثی را یکی از عوامل سرنوشت ساز در دفاع مقدس و دستاوردهای آن برشمرد و گفت: این روحیات، آثار و پیامدهای گسترده ای در پشتیبانی از جنگ و پیروزی در میدان نبرد داشت.

وی خاطر نشان کرد: اگر انسان در سایه سار نماز و نیایش تربیت شود و از عذاب قیامت ترسان گردد، آن گاه به قرب الهی نزدیک می‌شود و چون احساس نزدیکی به خداوند بکند، آرام می‌گیرد.

امام جمعه موقت سمنان نیاز به خداپرستی و پناه بردن به وجودی بی نهایت کامل را امری فطری عنوان کرد و افزود: انسان اگر در موجودی، کمال فوق العاده ای را ببیند به طور فطری در مقابل او خضوع می‌کند.

احمدپناهی اظهار داشت: این احساس، کاملا فطری است و در مراتب بالای آن، خضوع کردن جز در برابر پروردگار و پناه بردن جز به او، آدمی ‌را اشباع نمی‌کند.

امام جمعه موقت سمنان در پایان تصریح کرد: نگرش مثبت به زندگی، از امتیازات اندیشه‌های سالم است و نگرش منفی یا منفی گرایی در بخش عمده ای، پیامدهای ناهنجاری را به دنبال خواهد داشت و گاه، انسان را از مسیر صحیح زندگی به بیراهه‌های گمراهی می‌کشاند.