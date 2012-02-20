همایش بازرسان انتخابات استان تهران فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی افزود: همایش چهار هزار نفری بازرسان انتخابات استان تهران با توجه به نزدیک شدن به نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمان تبلیغات، رصد دقیق فعالیت تبلیغاتی نامزدها و ایجاد آرامش در فضای انتخاباتی استان انجام می گیرد.

480 تخلف انتخاباتی در استان تهران

وی در خصوص تخلفهای انتخاباتی در استان تهران بیان کرد: تا کنون 480 تخلف انتخاباتی در سطح استان گزارش شده است که این تخلفها در موارد سطحی از طریق احضار نامزدها و هواداران آنها به ستاد انتخابات و دادن تذکر کتبی رفع شده است.

این مسئول افزود: در برخی موارد نیز پرونده نامزدهای متخلف به هیئت بازرسی وزارت کشور ارسال و نسبت به تخلف صورت گرفته برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.

پایگاه جاده ای هلال احمر در اتوبان تهران – قم احداث می شود

بخشدار فشافویه از واگذاری پنج هزار متر زمین از سوی شرکت دامپروری "لبن" برای احداث پایگاه جاده ای هلال احمر در اتوبان تهران - قم خبر داد.

کریم رئوف گفت: مراحل واگذاری زمین در مراسمی با حضور نمایندگان بخشداری فشافویه، هلال احمر شهرستان ری، اداره راه و ترابری شهرستان ری و نماینده شرکت لبن برگزار شد.

وی افزود: پیش از این نیز توافقنامه ای بین جمعیت هلال احمر شهرستان ری و شرکت دامپروری و کشاورزی لبن برای واگذاری زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع از اراضی این شرکت واقع در تقاطع اتوبان تهران - قم و جاده وهن آباد واقع در بخش فشافویه به امضا رسیده بود.

این مسئول بیان داشت: برای ساخت این پایگاه امداد و نجات، ستاد بحران استانداری تهران نقش محوری و اساسی برای تأمین اعتبارات خواهد داشت تا این پایگاه به زودی در این محور مواصلاتی پرتردد کشور احداث شود.

محفل انس با قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برپا می شود

محفل انس با قرآن کریم در آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السّلام، این هفته با حضور قاریان بین المللی و ممتاز آقایان مسعود گرجی و مسعود وادی پور برگزار می شود.

این مراسم معنوی جمعه 5 اسفند ماه، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور قاریان ممتاز و بین المللی برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش، در این مراسم همچنین گروه حفاظ نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت و همچنین با برگزاری مسابقه فرهنگی قرآنی به پنج نفر از برندگان هدایای متبرّکه اهداء خواهد شد.

کرسی تلاوت قرآن آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السّلام به همت مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقدّس، جمعه شبها، با حضور اساتید و چهره های قرآنی در مصلّای بزرگ ری برگزار می شود.