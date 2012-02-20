مرز جلفا و بازرگان به بندر امام متصل شد

احمد صادقی در گفتگو با مهر به افتتاح 237 کیلومتر راه در استان کردستان اشاره کرد و گفت: امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی، 237 کیلومتر راه شامل آزادراه، راه اصلی و راه روستایی به بهره برداری رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعتبار این پروژه ها را 1300 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: یکی از این پروژه ها افتتاح بخشی از بزرگراه سنندج به همدان بود که یکی از مهترین راههای استان به شمار می رود و از طریق همدان، استان کردستان را به مرکز کشور و تهران متصل می کند.

وی با اشاره به بزرگراه میاندوآب به کرمانشاه، اظهار داشت: محور اصلی این بزرگراه که چهار استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی را به هم متصل می کند مورد بهره برداری قرار گرفت و این محور در کریدور شمال غربی جنوب غربی است که دو مرز بین المللی جلفا و بازرگان در شمال غرب را به بندر امام در جنوب متصل می کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل افتتاح این پروژه ها را موجب توسعه و عمران این استان ها عنوان کرد و گفت: براساس اهداف وزارت راه تا قبل از پایان دولت دهم بزرگراه سنندج به همدان به پایان می رسد که اعتبار 50 میلیارد تومانی برای اتمام پروژه مورد نیاز است.

صادقی تصریح کرد: ادامه بزرگراه میاندوآب به کرمانشاه هم با اعتبار 100 میلیارد تومان به اجرا می رسد و هر دو این پروژه ها هم با اعتبار دولت ساخته شده است.