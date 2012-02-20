محرومیت تیم فوتسال حفاری اهواز و بازیکن تیم گیتی پسند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در این بازی که روز هفتم بهمن‌ماه از سری مسابقات لیگ برتر فوتسال برگزار شد، تماشاگران منتسب به حفاری اهواز تخلفاتی را مرتکب شدند که به دلیل تخلفات شدید تماشاگران این تیم، طبق دستور موقت کمیته انضباطی از 11 بهمن سال جاری به برگزاری دیدارهایش بدون تماشاگر محکوم شد.

پس از آن مدیرعامل باشگاه حفاری در 24 بهمن به کمیته انضباطی احضار شد و فیلم بازی را به این کمیته ارائه داد که پس از بازبینی مشخص شد احسان زحمتکش، بازیکن تیم گیتی پسند باعث تحریک تماشاگران تیم حفاری اهواز شده است.

درنهایت کمیته انضباطی تیم حفاری اهواز را به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر محکوم کرد که البته این محرومیت با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت احتساب می‌شود. طی این حکم احسان زحمتکش، بازیکن تیم گیتی پسند نیز سه جلسه از همراهی تیمش محروم و به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه محکوم شد.