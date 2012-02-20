پیشرفت قم مایه افتخار نظام است/همدلی لازمه عمران شهری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی صبح دوشنبه در دیدار اهالی منطقه نیروگاه قم ضمن تشکر از حضور گرم و صمیمی شهروندان نیروگاه به ذکر روایاتی از ائمه اطهار(ع) پیرامون اهمیت و جایگاه والای شهر مقدس قم پرداخت و اظهار داشت: قم چهارمین شهر مقدس بعد از مکه، مدینه و نجف است و کارهایی که در این شهر مقدس انجام می‌شود باید در شأن و جایگاه والای کریمه اهل بیت(ع)، مرجعیت و روحانیت و مردم باشد.



وی اضافه کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند قم آبروی نظام است و اگر این شهر مقدس آباد شود، مایه افتخار نظام اسلامی است.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: اشاره رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد عقب ماندگی 150 ساله قم برای همه دست اندرکاران و مسئولان کافی که برای عمران و آبادانی این شهر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.



حجت‌الاسلام بنایی همدلی و تعامل نمایندگان مجلس را در سرعت بخشی به عمران و آبادانی قم تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: نمایندگان و مسئولان قم زمانی می‌توانند مطالبات مقام معظم رهبری و مردم این استان را پیگیری و محقق کنند که با همدیگر تعامل لازم داشته باشند وگرنه اگر قرار باشد انرژی و توان خود را صرف بگو مگوهای غیرضروری کنیم کارها پیش نمی‌رود.



وی ضمن تقدیر از مردم قم که در دوره قبلی انتخابات مجلس با رأی بالایی علی لاریجانی را انتخاب کرده‌اند اظهار داشت: تاکنون سابقه نداشته که رئیس مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان قم انتخاب شود و خوشبختانه این انتخاب مناسب ثمره خوبی در گره‌گشایی از مشکلات و موانع داشته است.



لزوم توجه به عمران شهری در نیروگاه



حجت‌الاسلام بنایی رسیدگی به منطقه کمتربرخوردار نیروگاه را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه خوبی به منطقه نیروگاه شده که احداث بیمارستان، ساخت پل‌های امینی بیات و کاشانی، آغاز عملیات احداث مجموعه پل‌های جمهوری و... از جمله اینهاست اما با در نظر گرفتن جمعیت این منطقه، شاهد کمبودهایی در بخش‌های مختلف هستیم که امیدوارم با تلاش مسئولان برطرف شود.



نماینده مردم قم در مجلس شواری اسلامی به نقش تاثیرگذار و بی‌بدیل مردم نیروگاه در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: توجه به عمران شهری و ارتقای سطح فرهنگ دینی و عمومی شهروندان نیروگاه مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.