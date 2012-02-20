تقویت روابط دوستانه میان ایران و روس با محصولات فناورانه

به گزارش خبرنگار مهر، لئون جاگاریان امروز در افتتاح نمایشگاه فناوریهای پیشرفته ایران و روسیه با بیان اینکه دو کشور رویکرد یکسانی در توسعه فناوری دارند، افزود: اعتقاد ما بر این است که برای ایجاد اقتصادی نوین نباید آینده کشور متکی به منابع هیدروکربنی باشد.
سفیر فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه فناوریهای پیشرفته در ایران، اظهار داشت: سازمانهای علمی و تحقیقاتی روسیه با تازه ترین فرآیندهای فناورانه و اتخاذ رویکرد نوین اقدام به تولید محصولات فناورانه و عرضه آن در این نمایشگاه کردند.
سفیر فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دستاوردهای فناورانه روسیه می تواند به صورت اثربخش برای تقویت ایران مورد استفاده قرار گیرد، گفت: برگزاری نمایشگاه فناوریهای پیشرفته ایران و روس زمینه روابط دوستانه میان دو کشور را فراهم می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، لئون جاگاریان امروز در افتتاح نمایشگاه فناوریهای پیشرفته ایران و روسیه با بیان اینکه دو کشور رویکرد یکسانی در توسعه فناوری دارند، افزود: اعتقاد ما بر این است که برای ایجاد اقتصادی نوین نباید آینده کشور متکی به منابع هیدروکربنی باشد.
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