تقویت روابط دوستانه میان ایران و روس با محصولات فناورانه

به گزارش خبرنگار مهر، لئون جاگاریان امروز در افتتاح نمایشگاه فناوریهای پیشرفته ایران و روسیه با بیان اینکه دو کشور رویکرد یکسانی در توسعه فناوری دارند، افزود: اعتقاد ما بر این است که برای ایجاد اقتصادی نوین نباید آینده کشور متکی به منابع هیدروکربنی باشد.



سفیر فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه فناوریهای پیشرفته در ایران، اظهار داشت: سازمانهای علمی و تحقیقاتی روسیه با تازه ترین فرآیندهای فناورانه و اتخاذ رویکرد نوین اقدام به تولید محصولات فناورانه و عرضه آن در این نمایشگاه کردند.

وی نانو، تولید مواد جدید، خودروسازی و کشتی سازی، فناوری اطلاعات و فناوریهای زیست محیطی را از جمله زمینه های تحقیقاتی محققان روسیه نام برد و خاطر نشان کرد: دستاوردها و ظرفیت های فناورانه روسیه می تواند به صورت موثر و اثر بخش برای تقویت ایران مورد استفاده قرار گیرد.



جاگاریان برگزای این نمایشگاه را بستر مناسبی برای همکاریهای دو کشور دانست و یادآور شد: این نمایشگاه می تواند محققان روسیه را در آشنایی با پتانسیل ها و ظرفیت های تجاری ایران یاری کند.