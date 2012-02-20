اعتیاد در مردان 10 برابر زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا روز دوشنبه در نخستین همایش ملی سلامت مردان در دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: ورزش و فعالیتهای بدنی در مردان کمتر از زنان بوده و بیماری های شغلی و خطرات و آسیب های ناشی از تصادفات نیز در مردان بیشتر است.

وی افزود: حوادث سقوط و شکستگیهای ناشی از آن نیز 3 برابر خانمها است و حوادث ترافیکی در مردان 5 برابر زنان است که در این زمینه باید فکری جدی برای ارتقا و حفظ سلامت مردان انجام داد.

مصداقی نیا تصریح کرد: در خصوص سلامتی مردان کارهای زیادی در وزارت بهداشت انجام نگرفته که باید در این زمینه یک نگاه ویژه صورت گیرد، زیرا اگر سلامت مرد به خطر بیفتد برای خانواده ایجاد معضلات اخلاقی و اقتصادی می کند و منجر به از هم پاشیدگی کانون خانواده می شود.

وی ادامه داد: از سال 85 بحث سلامت مردان مورد توجه قرار گرفته و در گام نخست رشته های اورولوژی با انجام ویزیت های رایگان این مباحث را آغاز کرده و امروزه نیز پزشکان عمومی، نظام پزشکی و دستیاران پزشکی به انجام این اقدامات می پردازند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه توجه به سلامت مردان یک نگاه استراتژی را می طلبد، گفت: دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از ابتدای مهر سال آینده دستوارالعملهای ویژه ای را در خصوص سلامت مردان وارد خانه های مردم می کند.

وی افزود: این دستورالعمل با استفاده از 150 هزار رابط داوطلب که آموزش های لازم را در این زمینه دیده اند به خانواده ها منتقل می کنند.

مصداقی نیا در ادامه اظهار داشت: با اجرایی شدن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور سلامت مردان ارتقا می یابد.