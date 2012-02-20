مرحله سوم مانور والفجر در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم مانور والفجر صبح دوشنبه با حضور سردار عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار فضلی جانشین فرمانده بسیج کشور، سردار باقری مسئول عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، سردار محمد پاک‌پور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و جمعی از مسئولان استانی در یزد برگزار شد.

در این رزمایش یگان ‌های پیاده نیروهای زمینی سپاه استان یزد در ادامه سلسله رزمایش‌های سالانه سپاه، بخشی از توان نظامی خود را به نمایش خواهند گذاشت.

این رزمایش با هدف مقابله با تهدیدات احتمالی دشمنان فرا منطقه‌ای، ارتقای آمادگی یگان‌ها و به نمایش گذاشتن توان نظامی سپاه پاسداران در نقاط مختلف کشور به مرحله اجرا درآمد.

در این مانور که در منطقه‌ای به وسعت 150 کیلومتر در حال برگزاری است، گردان‌ های نیروهای پیاده سپاه و گردان‌ امام حسین (ع) شرکت داشتند.

این رزمایش در کویر مرکزی ایران و در منطقه ‌ای بین یزد و بافق با رمز مقدس "یا فاطمه زهرا" آغاز شد.

مرحله نخست این رزمایش نیز در خواف با هدف بالا بردن نیروهای زرهی و نبرد نامتقارن و مرحله دوم آن در جهرم با حضور نیروهای هوابرد برگزار شد.