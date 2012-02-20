بیماریهای غیرواگیر به شدت در حال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مرندی روز دوشنبه در هفتمین همایش سراسری مشاوران سلامت مراکز استانی صدا و سیما ضمن بیان این مطلب گفت: در حال حاضر 60 درصد بیماریهای شایع در جهان بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای قلبی عروقی، فشارخون، دیابت و انواع سکته‌های قلبی و مغزی هستند.

وی با بیان اینکه میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیرواگیر بسیار بالاست، خاطرنشان کرد: با آموزش‌های ساده و پیشگیرانه می‌توان از ابتلا به بسیاری از این بیماریها پیشگیری کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین شیوه سبک زندگی و اصلاح و بهبود نحوه تغذیه جامعه به نقش مهم صدا و سیما در ارتقاء آموزشهای همگانی سلامت اشاره کرد و گفت: همکاریهای بین‌بخشی و همچنین اطلاع رسانی صدا و سیما نقش مهمی در احیاء نفس و پیشگیری از بیماریها و مرگ و میرها دارد.

مرندی در ادامه به ضرورت بالا بردن سطح سواد سلامت و ارتباط آن با کاهش مرگ و میر اشاره کرد و گفت: در برخی از کشورها مانند کاستاریکا و کوبا که از نظر اقتصادی ضعیف هستند ولی در آموزش سلامت سرمایه‌گذاری کرده‌اند به نحوی که این آموزشها در مدارس آنها اجرایی شده است موفقیتهای چشمگیری در افزایش شاخص‌های مربوط به مرگ و میر و سن امید به زندگی حاصل شده است.

وی افزود: موفقیتهای بهداشتی این کشورها در مقایسه با کشورهای پیشرفته اقتصادی مانند امریکا برابری می‌کند و یا در وضعیت بهتری از آنها قرار می‌گیرد.

همایش دو روزه سراسری مشاوران سلامت مراکز استانی صدا و سیما در مرکز همایشهای بسیج سازمان صدا و سیما در حال برگزاری است.