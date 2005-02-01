توسعه بايد در ايران با فرهنگ و هويت همراه باشد //چهار سال آينده سالهاي مواجهه ايران و آمريكا است // بايد منابع انساني را بر تمام منابع ديگر كشور اولويت دهيم //دولت آينده بايد ما را از دو راهي تسليم و جنگ با آمريكا بيرون آورد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، محسن رضايي كانديداي انتخابات رياست جمهوري در جمع مديران و معاونين داخلي سازمان آموزش و پرورش تهران و روساي مناطق 18 گانه آموزش و پرورش تهران گفت : در ايران با ملتي مواجه هستيم كه هم به آخرت و هم به دنيا نگاه مي كنند و همانگونه كه تعالي و پيشرفت معنوي براي انسان ايراني مهم است رشد و توسعه اقتصادي نيزداراي ارزش و اهميت است .

وي با اشاره به اينكه ايران محل تلاقي شرق و غرب بوده است گفت : مسئوليتها درگذشته در اختيار كساني بوده است كه در صدد بودند يا اين كشور را غربي كنند كه ايران اين غربي شدن را پس زده و نپذيرفته است ويا شرقي كنند كه در محيط انساني و فرهنگي ايران نيز به نتيجه نرسيده است .

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ارزش و اهميت توسعه در كنار مسائل ديني گفت : الگوي دين بدون توسعه و توسعه بدون دين به جايي نخواهند رسيد و هيچ كدام نمي توانند الگوي توسعه كشور ما باشند چون جامعه و محيط انساني ما آن را نمي پذيرند ما بايد به ساماندهي توسعه و معرفت برسيم و تفكر بومي خود را الگو قرار دهيم و نبايد از عربها و غربيها تقليد نماييم زيرا ما ايراني هستيم .

رضايي با اشاره به اينكه ايرانيان تنها ملتي هستند كه در طول تاريخ هيچ گاه بت پرست نبوده اند گفت : ايرانيان در ميان اديان الهي ، تنها دين الهي اسلام را پذيرفتند در حالي كه هم دين يهود و هم دين مسيح در قبل اسلام وجود داشته است ولي در ايران گسترش نيافته اند .

وي در خصوص توسعه گفت : توسعه بايد در ايران با فرهنگ و هويت همراه باشد و بدون هويت هيچ گاه توسعه نتيجه نخواهد داد فرهنگ يك هويت ملي است كه بر آمده از اسلام و روح ملي ماست .

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : ما نياز به ساماندهي توسعه ، معرفت و فرهنگ داريم كه اگرساماندهي درست و موثري انجام شود در اقتصاد و مديريت كشور نيز به نتيجه خواهيم رسيد ناكامي آقاي خاتمي به عدم رعايت قاعده فوق بود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به جايگاه اساسي آموزش و پرورش گفت : جايگاه آموزش و پرورش يك جايگاه اساسي است كه براي ساماندهي فرهنگ و انديشه در كشور بايد منابع انساني را بر تمام منابع ديگر كشور اولويت دهيم و تا زمانيكه يك برنامه ريزي صحيح براي آموزش و پرورش انجام نشود نمي توانيم شاهد موفقيت اين وزارت مهم و اساسي باشيم در واقع بايد در دولت آينده توجه ويژه اي به آموزش و پرورش شود .

رضايي چهار سال آينده را سالهاي مواجهه ايران و آمريكا دانست و گفت : امروز مسئله آمريكا با ما بسيار جدي تر از گذشته و طرح اسراييل بزرگ است چون در طرح خاورميانه بزرگ ايران در حاشيه طرح اسراييل بزرگ قرار ندارد ايران در وسط اين طرح است وديگر بحث نيل تا فرات مطرح نيست بلكه بحث ازنيل تا سيحون و جيحون است كه ايران در كانون آن قرار دارد.



وي افزود : مواجهه آمريكا با ايران در چهار سال آينده بسيار جدي تر از قبل خواهد بود چون برنامه ريزي آمريكا در منطقه تغيير پيدا كرده است و در اين برنامه جديد ايران نقش بالايي پيدا كرده است ارزش ايران امروز براي جهان بيش از گذشته است .

وي افزود : نقطه اميدي كه درمواجهه ايران و آمريكا وجود دارد اول عدم تحمل و توان آمريكا براي يك جنگ زميني مشابه با عراق و افغانستان است ، در خصوص ايران هم از نظر گستردگي جغرافيا و هم از نظر نيروهاي مسلح و هم نوع حكومت سياسي كه در ايران وجود دارد با نوع حكومتهاي استبدادي عراق و افغانستان بسيار متفاوت است و بيشترين چالش آمريكا با ايران سياسي، اقتصادي و اجتماعي در درون جامعه ايران خواهد بود بنابراين به شدت از فاصله بين مردم و حكومت سوء استفاده خواهد كرد .

رضايي گفت : درست است كه آمريكا تهديدات خود را به مرزهاي ما نزديك كرده است اما فرصتهاي ما را نيزدر منطقه افزايش داده است در واقع سقوط طالبان و صدام و از بين رفتن منافقين باعث ايجاد فرصتهاي جديد براي ايران در عراق، افغانستان و خليج فارس شده است كه اين مسئله باعث نگراني آمريكا شده است .



وي افزود : آمريكا فرصتهاي ايجاد شده براي ايران را در منطقه پيش بيني كرده بنابراين حمله به ايران را پس از عراق در دستور كار داشت اما حوادث ايجاد شده در عراق و افغانستان نشان داد كه آمريكا براي رسيدن به ايران راه طولاني درپيش دارد و برآورد آنها در مورد سقوط حكومت ايران غلط از آب درآمد .

رضايي با اشاره به اينكه آمريكا امروز به پيوند بين ايران و كشورهاي منطقه به خوبي واقف است گفت : مشروعيت حكومتهاي عراق و افغانستان آمريكا نيست نياز به ايران جدي و اساسي است و هر دو كشور ايران و آمريكا نقش آفرين هستند اماايران كمتر از اين موقعيت استفاده كرده و سياست خارجي ايران سياست منفعلي است كه قادر نسيت نقش بالقوه رابه بالفعل تبديل نمايد .



دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تواناييهاي گسترده ايران در عرصه بين الملل گفت : نوعي ترس از يك سو و نوعي ماجراجويي از طرف ديگر باعث شده است كه نتوانيم نقش واقعي خود مديريت كنيم و از فرصتهاي استفاده نماييم در حالي كه نبايد بترسيم ونه ماجراجويي كنيم بلكه بايد با حضور هدفمند و برنامه ريزي شده و شجاعانه نقش آفريني نماييم .

وي افزود : اگر از انفعال بيرون بياييم مي توانيم مسئه آمريكا را حل كنيم وي اگر در اين انفعال بمانيم يا به جنگ كشيده و يا به تسليم منتهي خواهد شد و آخر اين سياست منفعل همين است . بنابراين بهتر است كه سياست خود را تغيير دهيم و با سياست تحميل به جاي تنش زدايي واقعيت وجودي انقلاب، مردم ، آرمانها و آرزوهاي خود را به آمريكا تحميل كنيم و منطق را با منطق و تهديد را با ايستادگي جواب دهيم .

رضايي سياست هسته اي كشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت : در مسائل هسته اي نبايد اين ميزان عقب نشيني مي كرديم طرفهاي ما با دو بلوف كه پرونده ايران به شوراي امنيت مي رود ديپلماتهاي ايران را در موضع انفعال قرار دادند بايد تاكيد كنم كه هيچ دليلي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وجود نداشت و حتي احتمالاتت ضعيفي نيزدر اين زمينه وجود نداشت.

اين كانديداي رياست جمهوري با اشاره به اينكه آمريكا زماني به عراق حمله كرد كه مطمئن شد كه در عراق هيچ خبري از موشك و اتم نبود گفت : وقتي بحث پرونده هسته اي ايران شروع شد آنها نمي دانستند كه ما چي داريم و چه نداريم ولي امروز اطلاعات سري خود را به آقايان داده و به قول شرف آنها دل بستتند در حالي كه سياست قول شرف ندارد و محل برادري نيست اگر در سياست امتياز بدهيد و نگيريد بازي تمام شده است بنابراين عبورما از آمريكا از مهمترين مسائل در چهار سال آينده است و دولت آينده بايد ما را از دو راهي تسليم و جنگ بيرون آوردو عبوردهد .