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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

علوی:

نمایه نشریات کتابخانه های گلستان به روز می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان گلستان گفت: نمایه نشریات کتابخانه های عمومی استان با تجهیزات سخت افزاری جدید به روز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی ظهر دوششنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اداره کل کتابخانه های عمومی استان از محل اعتبار تملک دارایی تعداد 15 دستگاه رایانه خریداری و تجهیزات لازم برای ذخیره سازی نمایه نشریات در کتابخانه های عمومی را فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: این تجهیزات عبارت از هارد دیسک 1 ترابایت برای 20 کتابخانه و تجهیزات توسعه شبکه اداره کل از وضعیت فعلی به تجهیزات فیبر نوری است.

علوی ادامه داد: در حال حاضر تجهیزات جدید کتابخانه های گنبد، رامیان، خان ببین، آق قلا و بندرگز، آماده و نصب شده و تعدادی رایانه در کتابخانه های روستایی توزیع می شود.

گلستان 80 کتابخانه دارد.

کد مطلب 1538880

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