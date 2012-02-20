نمایه نشریات کتابخانه های گلستان به روز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی ظهر دوششنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اداره کل کتابخانه های عمومی استان از محل اعتبار تملک دارایی تعداد 15 دستگاه رایانه خریداری و تجهیزات لازم برای ذخیره سازی نمایه نشریات در کتابخانه های عمومی را فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: این تجهیزات عبارت از هارد دیسک 1 ترابایت برای 20 کتابخانه و تجهیزات توسعه شبکه اداره کل از وضعیت فعلی به تجهیزات فیبر نوری است.

علوی ادامه داد: در حال حاضر تجهیزات جدید کتابخانه های گنبد، رامیان، خان ببین، آق قلا و بندرگز، آماده و نصب شده و تعدادی رایانه در کتابخانه های روستایی توزیع می شود.

گلستان 80 کتابخانه دارد.