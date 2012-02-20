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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

اکبریان:

زیر ساخت های ارتباطات و فناوری استان البرز تقویت شود

زیر ساخت های ارتباطات و فناوری استان البرز تقویت شود

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی بر تقویت زیر ساخت های ارتباطات و فناوری استان البرز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز که در اداره کل پست استان برگزار شد، اظهار داشت: زیر ساخت های ارتباطات و فناوری استان البرز باید تقویت شود.

وی گفت: بخشی از حوزه های ارتباطات به بخش خصوصی واگذار شده است که این امر نیازمند حمایت و توسعه است.

نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: استان البرز در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای ظرفیت و پتانسیل های خوبی است.

اکبریان اظهار داشت: انتخاب زرندی به عنوان مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شایسته و به جای بود.

کد مطلب 1538882

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