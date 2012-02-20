رادیو ایران در سال های اخیر روند رو به رشدی را دنبال کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیما در مراسم گردهمایی خانواده رادیو ایران بعد از تجلیل از حجت الاسلام قرائتی گفت: خوشحالم در آخرین روزهای پایانی سال 90 در کنار شما عزیزان هستیم. همکاران رادیو ایران زحمت زیادی می کشند و امروز در این مراسم از حجت الاسلام قرائتی به خاطر 32 حضور در رادیو به ویژه رادیو ایران تجلیل کردیم.

وی ادامه داد: ایشان صحبت های شیرینی در این مراسم داشتند و ما استفاده کردیم. من از تلاش شبانه روزی همه شما عزیزان در رادیو ایران قدردانی می کنم به ویژه از زحمات آقای شیخ محمدی مدیر رادیو ایران که زحمت زیادی می کشند. ایران مهد فرهنگ، تمدن و هنر است. استعدادهای فراوانی در کشور داریم که می توانیم با بهره بردن از نیروی انسانی به نتایج قابل قبولی برسیم.

معاون صدای سازمان صدا و سیما اشاره کرد: ما هر روز شاهد خلاقیت ها و نوآوری های زیادی در کشور هستیم به ویژه در حوزه علوم و تکنولوژی رشد خوبی داشته ایم. تمدن، فرهنگ و هنر ایران زبانزد است. همیشه به دنبال استقلال و خودکفایی بودیم و با وجود آنکه کشورهای مختلف ما را تحریم کردند، اما این مسئله باعث شد تا بیشتر توانمندی هایمان را نشان دهیم که مهمترین آن انرژی هسته ای است.

صوفی با اشاره به اینکه جوانان در حوزه علوم اقدامات فراوانی انجام دادند، گفت: رادیو ایران همیشه تلاش داشته تا فعالیت جوانان را به ویژه در حوزه انر‍ژی هسته ای به نحو مطلوبی انعکاس دهد. برنامه های مناسبی درباره شهید احمدی روشن پخش شد. در مجموع عملکرد رادیو ایران خوب و رضایت بخش بوده است.

وی عنوان کرد: رسانه دین مدار وظایف سنگینی بر دوش دارد و باید سعی کند این وظایف را به نحو مطلوبی انجام دهد. رادیو ایران در سال های اخیر در برنامه ها نوآوری و خلاقیت زیادی داشته است. در مجموع می توان گفت این شبکه رادیویی روند رو به رشدی داشته و امیدوارم با همین سرعت ادامه بدهد و همیشه برنامه سازان ابتکار و خلاقیت داشته باشند.

معاون صدا ادامه داد: من سه سالی است که در معاونت صدا مشغول به فعالیت هستم و در این مدت تلاش کردم به بالندگی این رسانه کمک کنم. رادیو ایران در این سال ها به لحاظ کمی و کیفی رشد مناسبی داشته است و من رضایت کامل از فعالیت مدیران و برنامه سازان این شبکه رادیویی دارم.

صوفی در پایان افزود: در مجموع امیدوارم رادیو با خلاقیت و نوآوری شما عزیزان روزهای بهتر از این نیز داشته باشد و بتوانیم همیشه روند رو به رشد را ادامه بدهیم.