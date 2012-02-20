دولت الکترونیک در استان البرز ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرندی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز که در اداره کل پست استان برگزار شد، اظهار داشت: دولت الکترونیک در استان البرز باید ساماندهی شود.



وی گفت: ساماندهی دولت الکترونیک یکی از مهم ترین کارهای است که در طول مدیریت خود باشد به نحو احسن پیگیری و اجرایی کنم.



مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز ادامه داد: استان البرز در خصوص دولت الکترونیک ضعف و کمبودهای دارد که باید پیگیری شود.



زرندی افزود: فرصت مناسبی در استان البرز ایجاد شده و چند حوزه ارتباطات و فناوری وزارت خانه را در استان البرز پیگیری می شود.



شبکه ملی اطلاعات در استان پیگیری می شود



وی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات در استان البرز پیگیری خواهد شد، اضافه کرد: سطح صنعت فناوری اطلاعات باید ارتقاء پیدا کند که البرز می تواند بستر مناسبی برای این موضوع باشد.



مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز تاکید کرد: باید بستر توسعه صنعت فناوری اطلاعات در استان البرز فراهم شود که این استان قابلیت های خوبی در این زمینه دارد.

