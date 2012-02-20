محمدعلی رستگار سرپرست فدراسیون جودو شد

به گزارش خبرنگار مهر، درپی حواشی به وجود آمده در رشته المپیکی جودو و نتایج ضعیف این تیم در رقابت‌های بین المللی به خصوص رقابت‌های کسب سهمیه المپیک، وزارت ورزش و جوانان تصمیم به تغییر در راس این فدراسیون گرفت که براین اساس محمدعلی رستگار به عنوان سرپرست مسئولیت فدراسیون جودو را برعهده گرفت.

علیرضا امینی از سال 1370 به عنوان مربی تیم ملی جودو مشغول به کار در فدراسیون این رشته ورزشی شد و پس از آن مسئولیت‌های مدیریت تیم‌های ملی و نایب رئیسی فدراسیون را تجربه کرد تا اینکه هفتم اردیبهشت ماه 1388 و در پی استعفای رضوی به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شد.

امینی دوازدهم دی‌ماه همان سال از مجمع انتخابی فدراسیون جودو رای اعتماد گرفت تا به عنوان رئیس کار خود را در این فدراسیون پیگیری کند. امینی پس از 778 روز ریاست بر فدراسیون جودو از این مسئولیت استعفا کرد و محمدعلی رستگار به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد.

محمدعلی رستگار 40 ساله از سال 1368 در تیم‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان جودوی ایران عضویت داشته است. وی پیش از این مسئولیت کمیته‌های آموزش، مربیان و مسابقات فدراسیون جودو و در سال 1383 مسئولیت دبیری این فدراسیون را برعهده داشته است.

وی از جمله تحصیلکرده‌های رشته ورزشی جودو است که دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه شریف و دکترای مهندسی اقتصاد از دانشگاه تورینو ایتالیاست.