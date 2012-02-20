دولت الکترونیک تحقق عدالت محوری در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز که در اداره کل پست استان برگزار شد، اظهار داشت: رسالت و هدف اصلی دولت الکترونیک تحقق و اجرای عدالت محوری در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه مخابرات، پست، پست بانک، فناوری ارتباطات و دولت الکترونیک در استان البرز طی سال های اخیر ایجاد شده است، اضافه کرد: هدف دولت الکترونیک عدالت گستری در جامعه است به دلیل اینکه از این منظر و مسیر همه شهروندان می توانند خدمات یکسانی را دریافت کنند.

وی افزود: ماهواره مخابراتی اخیراً توسط جمهوری اسلامی ایران به هوا پرتاپ شده که چشم دشمنان را کور کرده است و برگ زرین دیگری را برای نظام به ارمغان آورد.

وی گفت: توجه بیشتری به استان البرز فیبر نوری و زیر ساخت ها شود همه مصوبات سفر سوم در خصوص فناوری اطلاعات علمی شده است و مشکلاتی نیز هنوز داریم .

یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ انقلاب امام که در همه نهضت های عالم ارجهیت دارد مشارکت مردم در صحنه های مختلف زندگی آنها است، به محض اینکه انقلاب به ثمر نشست.

