دولت الکترونیک تحقق عدالت محوری در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز که در اداره کل پست استان برگزار شد، اظهار داشت: رسالت و هدف اصلی دولت الکترونیک تحقق و اجرای عدالت محوری در جامعه است.
وی با اشاره به اینکه مخابرات، پست، پست بانک، فناوری ارتباطات و دولت الکترونیک در استان البرز طی سال های اخیر ایجاد شده است، اضافه کرد: هدف دولت الکترونیک عدالت گستری در جامعه است به دلیل اینکه از این منظر و مسیر همه شهروندان می توانند خدمات یکسانی را دریافت کنند.
وی افزود: ماهواره مخابراتی اخیراً توسط جمهوری اسلامی ایران به هوا پرتاپ شده که چشم دشمنان را کور کرده است و برگ زرین دیگری را برای نظام به ارمغان آورد.
وی گفت: توجه بیشتری به استان البرز فیبر نوری و زیر ساخت ها شود همه مصوبات سفر سوم در خصوص فناوری اطلاعات علمی شده است و مشکلاتی نیز هنوز داریم .
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