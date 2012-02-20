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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

گروه شور انگیز گرگان در جشنواره موسیقی فجر شور آفرید

گروه شور انگیز گرگان در جشنواره موسیقی فجر شور آفرید

گرگان - خبرگزاری مهر: گروه موسیقی شور انگیز گرگان در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در تهران عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگرار مهر، در این جشنواره و در بخش کلاسیک ایرانی؛ گروه شورانگیز گرگان به سرپرستی محمدرضا پور ابراهیمی، رتبه نخست را کسب کرد.

گروه موسیقی شور انگیز به سرپرستی محمد رضا ابراهیمی(نوازنده نی)، آرش ذاکری(تار و سه تار)، پوریا میدانی(عود)، سهیل حسینی(تار)، حنیف اسماعیلی(کمانچه)، سینا سعیدی(تنبک)، فرهاد قلی نژاد(آواز)، وحید لطفی(دف)، صاحب وردان و علیرضا آقایی نژاد(سنتور) از استان گلستان پس از بررسی توسط هیئت داوران به جشنواره راه یافتند.

گفتنی است جشنواره بین المللی موسیقی فجر، از 24 بهمن ماه در سالن پژوهشکده هنر تهران برگزار شد و گروه شور انگیز درتهران به روی صحنه رفت.

بخش استانی این جشنواره نیز با شرکت شش گروه در گلستان برگزار شد.

کد مطلب 1538897

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