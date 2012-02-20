996 شعبه اخذ رای در استان البرز دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصررجبی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان البرز که با حضور بازرس ویژه ستاد انتخابات کل کشور برگزار شد با بیان مطلب فوق گفت: جمعیت استان بنا به آخرین سرشماری بالغ بر دو میلیون و 227 هزار 450 نفر اعلام شده که بیش از 75 درصد آن در مرکز استان یعنی کرج مستقر هستند، بنابراین 746 شعبه اخذ رای از آمار فوق در کرج مستقر خواهد بود.

وی گفت: 228 شعبه اخذ رای نیز در ساوجبلاغ دایر خواهد بود، همچنین یک شعبه اخذ رای برای اقلیت های مذهبی و در فردیس کرج آماده اخذ رای خواهد بود.

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه اعلام نظر نهائی شورای نگهبان در خصوص تائید و یا رد صلاحیت داوطلبان گفت: تا این لحظه 78 نفر از کاندیدای استان البرز تائید صلاحیت شده اند که چهار تای آنها تغییر حوزه داده اند، بنابراین به احتمال زیاد 74 نفر در استان البرز برای ورود به مجلس شورای اسلامی رقابت خواهند کرد.

وی با اشاره به تفکیک حوزه کرج و ساوجبلاغ در استان و اختصاص دو کرسی به کرج و یک کرسی به ساوجبلاغ در مجلس گفت: در کرج برای هر کرسی 32 نفر و در ساوجبلاغ برای هر کرسی 14 نفر رقابت خواهند کرد.

رجبی همچنین از به کارگیری بیش از 23 هزار نفر نیروی اجرائی برای برگزاری امور انتخابات در استان خبر داد و تصریح کرد: تلاش شده تا همه نیروهای اجرائی از افراد امین و مورد اعتماد مردم انتخاب شوند تا مرحله اجرای انتخابات نیز به مانند سایر مراحل طی شده، سالم و به دور از هرگونه تخلف و حاشیه ای برگزار شود.

