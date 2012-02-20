جشنواره تجسمی فجر به کرمان و بوشهر هم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامههای استانی چهارمین جشنواره تجسمی فجر، نمایشگاه آثار جشنواره در استانهای سمنان، خراسان شمالی، بوشهر و کرمان برگزار شد. نمایشگاه آثار بخش رقابتی و جنبی چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر با 80 اثر نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی و سفال در نگارخانه سیمرغ سمنان برپا شده است.
موزه استاد صنعتی کرمان نیز از 30 بهمنماه میزبان آثار چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر شد و حدود 80 اثر عکاسی، پوستر، نقاشی، خوشنویسی، نگارگری در بخش رقابتی جنبی جشنواره در این موزه به نمایش درآمد. چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در استان خراسان شمالی نیز آغاز شده و 80 اثر نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی و پوستر در نگارخانه گلشن بجنورد و تالار شیروان به نمایش گذاشته شد.
شهرستان برازجان در استان بوشهر نیز با بیش از 100 اثر نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، پوستر و نگارگری از اول اسفند ماه میزبان چهارمین جشنواره تجسمی فجر است. این در حالی است که چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از سوم اسفندماه در استان لرستان نیز برگزار میشود و 70 اثر نقاشی، عکاسی، پوستر، مجسمه، نگارگری، تصویرسازی بخش رقابتی و جنبی جشنواره در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد خرمآباد به نمایش درمیآید.
نمایشگاه آثار چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر پیش از این در استانهای البرز، خراسان رضوی، گلستان، خراسان جنوبی، زنجان، کردستان، یزد، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی نیز برگزار شده است.
داوری نهایی رشتههای خوشنویسی و نگارگری انجام شد
داوری نهایی رشتههای خوشنویسی و نگارگری چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر انجام شد. در رشته خوشنویسی غلامحسین امیرخانی، نصرالله افجهای، کیخسرو خروش، صداقت جباری، محمدحسین عطارچیان، عباس اخوین، مجتبی ملکزاده، احمد عبدالرضایی، محمد حیدری، همایون سلیمی و ایرج نعیمایی داوری نهایی آثار را انجام دادند که برگزیدگان در پایان جشنواره معرفی میشوند.
در رشته خوشنویسی 214 اثر راهیافته به جشنواره در گرایشهای نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث و نسخ ایرانی و گرایشهای نوین با یکدیگر رقابت میکنند و برگزیدگان در هر گرایش معرفی میشوند. داوری رشته نگارگری چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر را نیز مجید مهرگان، محمدباقر آقامیری، عباس جمالپور، مصطفی گودرزی و مهین افشانپور انجام دادند.
در رشته نگارگری 196 اثر در سه گرایش نقاشی ایرانی، گل و مرغ و تذهیب با یکدیگر رقابت میکنند و برگزیدگان در هر گرایش معرفی خواهند شد.
حضور مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی درجشنواره
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با شش اثر در بخش فیلمهای مستند چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر شرکت میکند. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر با 11 اثر شرکت کرده که از میان آنها شش فیلم به بخش مسابقه راه یافت.
این مرکز با فیلمهای 57 به کارگردانی فرشید آذری، از نقش تا فرش به کارگردانی ابوالفضل کریمی اصل، اساتید نگارگری ایران(محمدباقر آقامیری) به کارگردانی رسول بنی ابهری، بام بهشت به کارگردانی مهدی یارمحمدی، درخت بیسایه به کارگردانی جمشید ابرازی و من یک نشانهام به کارگردانی میثم شاهبابایی در بخش فیلمهای مستند چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر به رقابت میپردازند.
بخش فیلمهای مستند چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر 7 تا 12 اسفندماه در تهران برگزار میشود.
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