به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا در پایان تمرین امروز دوشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم بعد از چند روز تعطیلی از امروز کارش را آغاز کرد و از فردا هم با اضافه شدن دنیزلی تمرینات را به صورت جدیتر ادامه میدهیم. ما یک بازی بسیار مهم پیش رو داریم و باید خودمان را برای آن مسابقه مهم و حساس آماده کنیم.
وی در پاسخ به سئوال مهر درباره دیدار با الهلال اضافه کرد: بازی بسیار سختی است که در خانه حریف برگزار میشود. الهلال یکی از تیمهای خوب آسیاست و پیش بینی بازی سختی را میکنیم اما امیدواریم با کسب امتیاز لازم لیگ قهرمانان را با نتیجه بسیار خوب شروع کنیم.
مهدوی کیا همچنین اضافه کرد: کارمان در لیگ قهرمانان سخت است زیرا الهلال عربستان، الغرافه قطر و حتی الشباب امارات حریفان سختی هستند. من امیدوارم در این رقابت مشکل و حساس پرسپولیس یکی از تیمهای صعودکننده باشد.
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص وضعیت این تیم اظهار داشت: تیم در این مدت نوسانات زیادی داشت و انتظارات را برآورده نکرد و از جام حذفی هم کنار رفتیم. با این شرایط همه امیدمان به آسیاست و اینکه در آن مسابقات ناکامیها را جبران و در گام نخست به مرحله بعد صعود کنیم.
مهدوی کیا در مورد هفتههای پایانی لیگ هم تاکید کرد: شرایط جدول به گونهای است که ممکن است همه چیز رخ دهد. هیچکس در تیم پرسپولیس ناامید نشده و همچنان تلاش میکنیم سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را به دست آوریم.
وی در پایان در پاسخ به سئوال دیگر مهر با اینکه پنجشنبه 18 اسفندماه برای حضور در مراسم قرعه کشی انتخابی جام جهانی 2014 به مالزی میرود، گفت: هنوز تیمها مشخص نشدهاند باید ببینیم تیمهای بزرگی همچون عربستان، استرالیا و ... به مرحله بعد صعود میکنند یا نه اما اگر من قرعه ایران را برداشتم انشاءالله این قرعه خوب باشد.
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