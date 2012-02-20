سارق حرفه ای احشام در دام پلیس کرمانشاه/ پلیس 3 سارق سیم برق را روانه زندان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستگیری یک سارق سابقه دار احشام توسط پلیس کرمانشاه، راز 15 فقره سرقت احشام به ارزش 300 میلیون ریال فاش شد.

در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در مناطق روستایی حومه شهرستان کرمانشاه و ارجاع پرونده های مربوطه با پلیس آگاهی انتظامی استان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران شعبه 4 اداره مبارزه با سرقت آن پلیس قرار گرفت.

ماموران در بررسیهای خود دریافتند، اخیرا یکی از سارقان حرفه ای احشام به اتهام استعمال مواد مخدر توسط ماموران پاسگاه "چهارزبر" کرمانشاه دستگیر شده است که بلافاصله پس از هماهنگی با مقام قضایی، متهم برای تحقیقات بیشتر از پاسگاه به پلیس آگاهی انتقال داده شد.

متهم که جوانی 31 ساله است، در بازجویی های فنی و تخصصی انجام شده در آگاهی لب به اعتراف گشود و از 15 فقره سرقت احشام به ارزش تقریبی 300 میلیون ریال پرده برداشت.

متهم با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

پلیس کرمانشاه 3 سارق سیم برق را روانه زندان کرد

3 سارق حرفه ای سیم برق، پس از اعتراف به 12 فقره سرقت روانه زندان کرمانشاه شدند.

با ارجاع یک فقره پرونده بهمراه 3 نفر متهم به سرقت سیم برق از کلانتری 17 کرمانشاه به آگاهی انتظامی استان، پیگیری موضوع به ماموران شعبه 2 اداره مبارزه با سرقت آن پلیس محول شد.

متهمان که در تحقیقات انجام شده در کلانتری منکر هرگونه سرقت بودند، در بازجویی های فنی و تخصصی انجام شده در آگاهی لب به اعتراف گشودند و از 12 فقره سرقت سیم برق به ارزش 36 میلیون ریال در نقاط مختلف شهر کرمانشاه پرده برداشتند.

متهمان با صدور قرارهای 500 میلیون ریالی روانه زندان مرکزی کرمانشاه شدند.