متزلزل شدن بنیان خانواده یکی از عوامل تولید جرم در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، نوروز کهزادی صبح دوشنبه در جلسه شورای قضائی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دشمن قصد دارد با برنامه هایی که در آنطرف مرزها برای نابودی نسل جوان و مردم ایران برنامه ریزی می کند، بنیان خانواده ها را متزلزل نماید تا به اهداف خود برسد.

وی گفت: براساس موازین نظام جمهوری اسلامی نباید زندانی در زندان های ایران باشد ولی با مواجهه سیل مواد مخدر به سمت کشور ناگزیر هستیم تا جامعه را از این آفت ها دور نگه داریم.

وی سازمان بازرسی را ضامن سلامت نظام اداری و محیط اجرایی دانست و افزود: قوه قضائیه ضامن امنیت جامعه است تا جامعه وظایف خود را ایفا نماید.

معاون اداری و مالی قوه قضائیه بیان داشت: شوراهای حل اختلاف بعنوان نهادی مردمی با ایجاد صلح و سازش بار سنگینی را از روی دوش محاکم دادگستری برداشته است.

وی همچنین نقش سازمان تعزیرات حکومتی را در کنترل قیمت ها و کنترل جو روانی ناشی از آن موثر دانست و گفت: منابع مالی در این سازمان کفاف مسئولیت محوله را نمی کند.

وی افزود: باید در مبارزه با فساد ریشه های جرایم را شناسایی و راهکارهای لازم برای مقابله با آن را طراحی نمود.

کهزادی اظهار داشت: باید بجای برخورد با معلول ها دنبال علت ها بود زیرا دشمن سعی دارد تا نسل جوان ما را از لحاظ فکری و جسمی فلج نماید و ما یک نسل بیمار داشته باشیم.