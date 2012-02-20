کارگاه تولید شربت تریاک در جهرم منهدم شد/ دستگیری 22 سارق و کیف قاپ

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از شناسایی و انهدام کارگاه تهیه و توزیع شربت تریاک در شهرستان جهرم خبر داد.

سرهنگ یوسف ملک زاده عنوان کرد: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان جهرم پس از اینکه مطلع شدند منزلی در یکی از مناطق شهر به محلی برای تهیه، تولید و در نهایت توزیع شربت تریاک تبدیل شده رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: با بررسیهای به عمل آمده و با اطمینان از صحت موضوع، ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی، از آن منزل بازرسی و در نتیجه مقدار 800 کیلوگرم گلدانه بوته خشخاش، مقدار 520 لیتر شربت تریاک، تعدادی ظروف و دستگاه های تبخیر مربوطه کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم عنوان کرد: دو نفر نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ ملک زاده از آمادگی شبانه روزی مرکز فوریتهای پلیسی 110 شهرستان جهرم برای رسیدگی به درخواستهای انتظامی شهرستان خبر داد و افزود: تلفن 110 پل ارتبطی و مشارکتی مردم با پلیس است و شهروندان می توانند در طول شبانه روز موارد مشکوک را به این تلفن اعلام کنند.

22 سارق و کیف قاپ در دام پلیس آگاهی

پلیس آگاهی استان فارس در طول 24 ساعت گذشته موفق شد با اقدامات اطلاعاتی خود به سرقتهای 22 سارق و کیف قاپ خاتمه دهد.

در طول این مدت 14 فقره سرقت منزل، دو فقره سرقت مغازه، 16 فقره سرقت اماکن خصوصی، 55 فقره سرقت درون خودرو، دو فقره کش روی و دو فقره کیف قاپی توسط ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشف شد.

در طول 24 ساعت گذشته پرونده شش فقره سرقت اتومبیل سواری، 9 فقره سرقت موتورسیکلت و یک فقره سرقت احشام نیز بسته شد.