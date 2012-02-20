250 کانون فرهنگی در مساجد اردبیل فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا پیش از ظهر دوشنبه در نشست مسئولان کانونهای مساجد اردبیل افزود: از این تعداد 150 کانون در مساجد شهری و 100 کانون در مساجد روستایی فعالیت می کنند که نسبت 60 درصد به 40 درصد کانونهای شهری به روستایی را شاهد هستیم.

وی این تعداد کانون را برای مساجد اردبیل کافی نداتسن با اشاره به تامین اعتبار کانونهای مساجد اضافه کرد: کانونهای مساجد بودجه اختصاصی دارند که به صورت عادلانه در بین کانونهای مساجد شهری و روستایی به نسبت فعالیتهای آنها توزیع می شود.

سقا یکی دیگر از محل اعتبار بودجه دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را بودجه شاخصهای فرهنگی استان برشمرد و یادآور شد: علاوه بر بودجه اختصاصی، بودجه شاخصهای فرهنگی از محل اعتبارات استانی و از طریق ارشاد اسلامی به این دبیرخانه اختصاص داده می شود.

وی تامین اعتبار از طریق نهادهای و دستگاههای دیگر را سومین روش تامین اعتبار کانونهای مساجد دانست و تصریح کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد بعد از دریافت مجوز به صورت خودجوش و از طریق دستگاههای فرهنگی و خیران برنامه های مشارکتی انجام می دهند.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان بالا بردن کیفیت برنامه های کانونهای فرهنگی را از اهداف این دبیرخانه در سال 91 برشمرد و متذکر شد: برنامه های کانونهای مساجد باید از لحاظ محتوایی و استفاده از فناوریهای جدید مورد توجه قرار گیرد و طبق برنامه ریزیها این مقوله ها در اولویت قرار گرفته اند.

وی کشف استعدادهای فرهنگی و هنری را از دیگر اهداف کانونهای مساجد عنوان کرد و افزود: کانونهای مساجد به جهت فعالیت در محلات مختلف و ارتباط نزدیک با نوجوانان و جوانان می توانند با پی بردن به استعدادهای فرهنگی و هنری محلات و روستاها آنها را کشف و به عرصه ظهور برسانند.